Warhammer 40,000: Dawn of War 4 révèle un nouveau trailer épique, avec un Primarque à l'honneur

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 05 décembre 2025 à 11h41
King Art Games et Deep Silver ont dévoilé, il y a très peu de temps, une nouvelle vidéo présentant Warhammer 40,000: Dawn of War 4.
Warhammer 40,000: Dawn of War 4 révèle un nouveau trailer épique, avec un Primarque à l'honneur
Après un troisième opus mitigé, la licence Warhammer 40,000: Dawn of War n'a, comme vous le savez probablement déjà, pas dit son dernier mot étant donné qu'un quatrième titre a été annoncé. D'ailleurs, Warhammer 40,000: Dawn of War 4 a, récemment, bénéficié d'un nouveau trailer, centré sur son histoire.

Un trailer narratif pour Warhammer 40,000: Dawn of War 4

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En effet, lors du PC Gaming Show du 4 décembre 2025, King Art Games et Deep Silver ont partagé une nouvelle vidéo pour Warhammer 40,000: Dawn of War 4. Cette nouvelle communication, dont la durée dépasse deux minutes, nous donne ainsi un bel aperçu de l'histoire de ce nouvel opus Dawn of War, prenant place sur Kronus et mettant en scène les Dark Angels ainsi que les Blood Ravens.

D'ailleurs, ce nouveau trailer pour Dawn of War 4 révèle également la présence du Primarque des Dark Angels, soit Lion El'Jonson, qui sera jouable. Bien entendu, cette vidéo montre également les forces ennemies, notamment les Orks et les Necrons.

Miniature vidéo

Qu'est-ce que Warhammer 40,000: Dawn of War 4 ?

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Warhammer 40,000: Dawn of War 4, qui est développé par King Art Games et édité par Deep Silver, est considéré comme un STR, soit un jeu de stratégie. Sur le titre, les joueurs et les joueuses auront la possibilité de contrôler 4 factions, à savoir les Space Marines, les Orks, les Nécros et les Adeptus Mechanicus (première apparition dans la série). Le scénario, qui est co-écrit par John French, un auteur de la Black Library, sera jouable en solo et en coopération. La communauté peut, d'ailleurs, s'attendre à plus de 70 missions de campagne, mais aussi à d'autres modes de jeu, à savoir Baroud d'honneur, Escarmouche et du multijoueur (1vs1, 2vs2 et 3vs3).

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Rappelons, en guise de conclusion, que Warhammer 40,000: Dawn of War 4 ne bénéficie pas encore de date de sortie précise, mais doit arriver au cours de l'année 2026 sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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