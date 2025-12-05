Warhammer 40,000: Dawn of War 4 révèle un nouveau trailer épique, avec un Primarque à l'honneur

King Art Games et Deep Silver ont dévoilé, il y a très peu de temps, une nouvelle vidéo présentant Warhammer 40,000: Dawn of War 4.

Un trailer narratif pour Warhammer 40,000: Dawn of War 4

Qu'est-ce que Warhammer 40,000: Dawn of War 4 ?

Après un troisième opus mitigé, la licence Warhammer 40,000: Dawn of War n'a, comme vous le savez probablement déjà, pas dit son dernier mot étant donné qu'un quatrième titre a été annoncé. D'ailleurs,En effet, lors du PC Gaming Show du 4 décembre 2025,. Cette nouvelle communication, dont la durée dépasse deux minutes, nous donne ainsi un bel aperçu de l'histoire de ce nouvel opus Dawn of War, prenant place sur Kronus et mettant en scène les Dark Angels ainsi que les Blood Ravens.D'ailleurs, ce nouveau trailer pourrévèle également la présence du Primarque des Dark Angels, soit Lion El'Jonson, qui sera jouable. Bien entendu, cette vidéo montre également les forces ennemies, notamment les Orks et les Necrons., soit un jeu de stratégie. Sur le titre,, à savoir les Space Marines, les Orks, les Nécros et les Adeptus Mechanicus (première apparition dans la série). Le scénario, qui est co-écrit par John French, un auteur de la Black Library, sera jouable en solo et en coopération., à savoir Baroud d'honneur, Escarmouche et du multijoueur (1vs1, 2vs2 et 3vs3).Rappelons, en guise de conclusion, quene bénéficie pas encore de date de sortie précise, mais doit arriver au cours de l'année 2026 sur PC.