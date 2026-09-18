La saison 2 de WARDOGS s'annonce exceptionnelle avec le retour des fonctionnalités annulées

À peine quelques jours après un lancement fulgurant en accès anticipé, le jeu de tir militaire WARDOGS prépare déjà sa deuxième saison. Le studio Bulkhead promet le retour de fonctionnalités écartées au lancement, tout en s'attaquant aux problèmes d'équilibrage soulevés par la communauté.

Le succès retentissant de WARDOGS ne laisse aucun répit à ses créateurs. Alors que le titre a bousculé tous les géants du genre FPS sur Steam, que ce soit Battlefield, Call of Duty ou Call of Duty, en rassemblant des centaines de milliers de joueurs simultanés, Bulkhead regarde déjà vers l'avenir. Joe Brammer, le directeur général, a récemment partagé ses impressions après avoir testé la prochaine mise à jour majeure du jeu, prévue pour dans environ trois semaines.

Une saison 2 qui intègre les idées abandonnées

L'équipe de développement n'a pas chômé depuis le lancement en accès anticipé. Selon Joe Brammer, la deuxième saison s'annonce particulièrement riche, intégrant des éléments qui n'avaient pas pu être finalisés à temps pour la sortie initiale.

J'ai pu jouer à la version de la saison 2 aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions la sortir plus vite, mais la réalité est que le temps existe. Les saisons 2 et 3 s'annoncent incroyables, voir se concrétiser des choses que nous avions dû couper pour atteindre l'accès anticipé est génial.

I got to play the Season 2 build today, I wish we could get it out faster.. but reality is time exists.



Thanks for all the feedback and more importantly data, we learned so much in just a week.



Season 2 and 3 look sick… stuff we had to cut to hit early access now coming to… — Joe Brammer (@Brammflakes) September 18, 2026

Le directeur remercie chaleureusement la communauté pour les retours et les données accumulées en seulement une semaine. Bien que le studio ait précisé par le passé qu'il n'y aurait pas d'ajouts massifs de cartes, de véhicules ou d'armes durant cette phase d'accès anticipé, ou tout du moins lors des premiers mois, les joueurs peuvent s'attendre à de nombreux changements et à du contenu inédit pour affiner l'expérience globale.

Le défi de l'équilibrage et le déclin naturel

Malgré cet engouement initial impressionnant, Bulkhead garde les pieds sur terre. Joe Brammer estime que le jeu entre actuellement dans une phase de déclin parfaitement acceptable, une période où les joueurs commencent à identifier les failles d'équilibrage ou à remettre en question certaines décisions de conception.

Parmi les sujets brûlants, l'état des véhicules dans la version actuelle ne satisfait pas les développeurs. De plus, un problème majeur d'équilibrage entre les trois factions a été officiellement reconnu. Les statistiques montrent que l'équipe verte remporte la majorité des parties, talonnée par la rouge, tandis que l'équipe bleue subit des défaites écrasantes.













Ce désavantage serait lié à la topographie des cartes, les tours de l'équipe bleue étant situées en contrebas. Bulkhead étudie des solutions durables plutôt que de recourir à des correctifs temporaires comme l'apparition aléatoire des équipes.

De plus amples informations seront bientôt communiquées. En attendant, WARDOGS reste disponible sur PC, via Steam. Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :