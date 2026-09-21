WARDOGS supprime soudainement cette fonctionnalité Steam très appréciée

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 21 septembre 2026 à 15h52
Face à une vague de tricheurs exploitant le partage familial Steam, Bulkhead a pris la décision radicale de désactiver cette fonctionnalité pour son FPS à succès WARDOGS. Une mesure assumée par son dirigeant, qui prépare également l'arrivée de la deuxième saison.
WARDOGS supprime soudainement cette fonctionnalité Steam très appréciée

Le jeu de tir multijoueur WARDOGS s'est imposé comme une véritable force dominante sur la plateforme de Valve dès sa première semaine d'exploitation. Si le studio de développement Bulkhead reste lucide et estime que cet engouement initial pourrait baisser au fil du temps, le titre a déjà trouvé sa place parmi les expériences compétitives du moment. Cependant, les joueurs qui comptaient prêter leur copie virtuelle à leurs proches devront revoir leurs plans, car l'équipe de développement a brusquement retiré la prise en charge du partage familial Steam.

Une décision drastique pour préserver l'intégrité des parties

wardogs-argent

Le changement est intervenu le vendredi 18 septembre, lorsque SteamDB a signalé l'exclusion de WARDOGS du programme de partage familial de Valve. Cette initiative permet normalement à des proches de jouer à une même copie d'un titre, bien que de manière non simultanée. C'est une fonctionnalité idéale pour convaincre un proche d'essayer un nouveau jeu de tir avant de l'acheter.

Toutefois, cette mécanique a été détournée de son usage premier. Pour expliquer cette décision, le studio Bulkhead a pris la parole publiquement.

Un certain nombre de comptes exploitaient le partage familial Steam pour contourner les bannissements, explicitement pour tricher et impacter les parties légitimes. Nous avons désactivé cette fonctionnalité pour aider à protéger les joueurs honnêtes. Merci pour vos signalements. Ils nous aident à maintenir l'intégrité du jeu.

Le président-directeur général et producteur exécutif du studio, Joe Brammer, avait d'ailleurs déjà commenté la situation sur les réseaux sociaux en affirmant que le prix d'achat de 40 € constituait le meilleur système anti-triche possible.

Une communication transparente malgré les critiques attendues

D'autres titres compétitifs ont mis en place des limitations ciblées pour les comptes sanctionnés. À titre d'exemple, ARC Raiders applique des restrictions à tous les utilisateurs partageant une bibliothèque avec un joueur banni. Une fois le propriétaire de la licence sanctionné, le jeu ne peut plus être partagé. Il est possible que Bulkhead travaille sur un système similaire, mais le studio n'a donné aucune indication quant à un éventuel retour du partage familial dans un avenir proche.

Par ailleurs, Joe Brammer s'est fortement impliqué auprès de la communauté pour recueillir les avis et réagir aux actions de jeu impressionnantes. Il a récemment appelé à des discussions franches, anticipant une évolution de l'opinion publique. Il note que le sentiment autour de WARDOGS  s'apprête à devenir plus négatif à mesure que les joueurs commenceront à critiquer ses défauts ou les particularités qu'ils découvriront. Il demande ainsi à la communauté d'évaluer la qualité de la communication globale du studio jusqu'à présent.

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La saison 2 déjà en ligne de mire

Le dirigeant a également commencé à évoquer la deuxième saison de Wardogs, dont le déploiement est prévu pour le début du mois d'octobre. Il précise que Bulkhead ne considère pas chaque réinitialisation saisonnière comme un nouveau départ, mais plutôt comme un moyen de garantir que la progression et la dynamique de jeu restent novatrices.

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