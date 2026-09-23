WARDOGS annonce la date de sortie de sa saison 2, avec des nouveautés climatiques

Bulkhead vient de dévoiler la date de sortie de la saison 2 de WARDOGS. Entre l'introduction d'une météo dynamique capricieuse et une réinitialisation de la progression qui fait déjà débat, le jeu de tir à succès s'apprête à bouleverser les habitudes de ses millions de joueurs.

Le phénomène de Bulkhead Studios ne montre aucun signe de ralentissement. Après un lancement en accès anticipé couronné de succès, WARDOGS se prépare, déjà, à déployer sa deuxième saison le 15 octobre prochain. Les développeurs ont partagé un premier aperçu de ce qui attend les joueurs, et il semblerait que le champ de bataille soit sur le point de devenir beaucoup plus hostile, non seulement à cause des ennemis, mais aussi des éléments naturels.

Une météo capricieuse pour bouleverser les affrontements

La principale nouveauté mise en avant par le récent teaser est l'introduction des conditions météorologiques. Les joueurs devront littéralement braver la tempête, car de fortes pluies feront leur apparition sur les cartes du jeu. Si les détails précis restent encore à confirmer, cette météo dynamique pourrait transformer radicalement l'approche tactique des combats.













On peut aisément imaginer que des averses intenses réduiront considérablement la visibilité à longue distance, forçant ainsi les tireurs embusqués à se rapprocher de leurs cibles. De plus, la conduite des véhicules pourrait s'en trouver complexifiée, avec des terrains boueux et glissants. Si ces effets climatiques s'appliquent de manière aléatoire et dynamique en cours de partie, l'expérience de jeu s'en trouvera grandement enrichie, obligeant les escouades à s'adapter constamment à leur environnement.

Une réinitialisation de la progression qui fait débat

Cependant, la pluie n'est pas la seule chose qui risque de doucher les espoirs de certains joueurs. Cette nouvelle saison s'accompagnera d'une remise à zéro totale de la progression, comme attendu. Tous les rangs, les armes et les équipements débloqués seront réinitialisés. L'objectif affiché par les développeurs est de garantir une équité parfaite au lancement de chaque nouvelle saison, évitant ainsi que les joueurs les plus assidus ne dominent de manière permanente les nouveaux venus.

Cette mécanique de réinitialisation est courante dans les jeux de tir compétitifs pour maintenir l'économie du jeu et renouveler la motivation des participants. Néanmoins, une partie de la communauté exprime déjà son mécontentement. Devoir tout recommencer à peine un mois après la sortie de l'accès anticipé est perçu comme une punition par ceux qui ont investi des dizaines d'heures pour optimiser leur arsenal, d'autant plus que tous n'ont pas énormément de temps à dépenser pour grind les niveaux.

De nouvelles informations seront dévoilées ces prochaines semaines, avant la sortie de la saison 2 de WARDOGS, le 15 octobre. Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :