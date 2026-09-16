Warcraft III: Reforged : Sa nouvelle campagne serait-elle un test pour quelque chose de plus grand ?

Les joueurs de Warcraft III: Reforged peuvent dès à présent découvrir une campagne inédite. Mais celle-ci pourrait bien être le point de départ de nouveaux projets si les joueurs répondent à l'appel.

Près de 6 ans après ses débuts, Warcraft III: Reforged a reçu du contenu inédit révélé lors de la BlizzCon 2026. Baptisée « Forsaken Kingdom », cette mise à jour payante offre au titre sa première campagne inédite depuis plus de 20 ans. Son histoire se concentre principalement sur les événements survenus après la chute de Lordaeron et la découverte de Fossoyeuse par Sylvanas.

Sachant que ces points manquaient dans l'histoire originelle, les fidèles de la première heure sont ravis de pouvoir découvrir ce trou de l'histoire de Warcraft. Mais ce retour au RTS serait pour certains le signe que quelque chose de plus grand se prépare.

Relancer l'intérêt pour le RTS avec Warcraft III: Reforged Forsaken Kingdom ?

Rappelons que depuis 2003, l'univers de Warcraft est principalement dominé par World of Warcraft. La nostalgie reste malgré tout un facteur vendeur. Il suffit de regarder la popularité de WoW Classic et de Warcraft III: Reforged pour le constater. Mais le RTS est un genre qui n'est plus aussi populaire que par le passé. Amener une nouvelle campagne dans Warcraft III: Reforged pourrait donc avoir plusieurs intérêts.

D'après les journalistes de Comicbook, l'objectif secret de ce contenu inédit serait de voir si le public est au rendez-vous et est captivé par ce gameplay différent de celui du vaste MMO. S'il répond présent, Blizzard pourrait vouloir développer de nouveaux jeux RTS, qu'il s'agisse d'un potentiel Warcraft IV ou de nouveaux jeux StarCraft.

Un genre qui ne semble pas faire parti de l'avenir de Blizzard

Cependant, ces hypothèses sont à mettre entre de très grands guillemets. En effet, Warcraft IV ne semble pas du tout à l'ordre du jour. Blizzard a conscience que les RTS ont bâti sa légende, mais ils ne semblent pas faire partie de son avenir. World of Warcraft est toujours d'actualité et l'arrivée prochaine de World of Warcraft Forever indiquent que la firme mise tout sur ce modèle.

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Du côté de StarCraft, la révélation du projet prévu pour 2030 montre que le RTS est encore une fois mis de côté. Abandonnant son gameplay signature pour un jeu d'action en vue à la troisième personne. Malgré tout, les admirateurs aimeraient voir un nouveau jeu Warcraft combinant les innovations en matière de RTS introduites par StarCraft II, une histoire unique et possiblement un lien avec l'univers de World of Warcraft. Mais cela pourrait bien rester de l'ordre du fantasme…