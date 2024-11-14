Warcraft I, II, III : Des versions remasterisées des 3 titres sont disponibles

En outre,vous permettant ainsi de « revivre l'histoire depuis le tout début ».Toutes deux disposeront de nouveaux visuels dessinés à la main, visant à donner un second souffle au style original de chaque jeu. Des améliorations concernant l'interface et votre expérience globale sont également au programme, par exemple un écran de sélection des missions, des infobulles et des barres de santé.Sur Warcraft I Reforged, vous pourrez bénéficier de l'ajout de commandes modernes, comme le déplacement grâce au clic droit, mais aussi une vitesse de jeu plus rapide. D'un autre côté, Warcraft II conservera ses fonctionnalités multijoueurs, et toutes les cartes personnalisées classiques seront entièrement compatibles et jouables.Ces 3 titres remasterisés peuvent être acquis grâce au, qui inclut donc Warcraft I, II et III, et qui vous reviendra à une quarantaine d'euros.