Warcraft I, II, III : Des versions remasterisées des 3 titres sont disponibles

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 14 novembre 2024 à 12h50
Pour célébrer les 30 ans de Warcraft, Blizzard propose aux joueurs de nouvelles versions Remastered de Warcraft I, II et III.
Warcraft I, II, III : Des versions remasterisées des 3 titres sont disponibles
Pour célébrer les 30 ans de l'univers Warcraft, Blizzard a partagé une diffusion Warcraft Direct le 13 novembre 2024, dans laquelle des nouveautés de taille étaient annoncées. Les joueurs peuvent dès à présent acquérir des versions Remastered des 3 titres de la saga, Warcraft I, II et III.

Warcraft I, II et III Remastered sont disponibles

Warcraft fête ses 30 ans cette année, et pour marquer le coup, Blizzard propose depuis le 13 novembre 2024 de nouvelles versions des trois titres du jeu de stratégie. 

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Tout d'abord une version 2.0 de Warcraft III Reforged est disponible, présentant des améliorations au niveau de l'environnement et de l'éclairage, ainsi qu'une mise à jour de l'interface utilisateur. Une multitude de fonctionnalités visant à vous accorder davantage de conforts ont également été intégrées, par exemple la possibilité de personnaliser les raccourcis clavier en jeu. D'autres surprises vous attendent selon l'annonce du développeur, et le meilleur moyen de les découvrir sera de lancer une partie de Warcraft III, puisque le jeu est disponible à l'achat depuis la diffusion Warcraft Direct du 13 novembre.

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En outre, Warcraft I et II recevront un traitement similaire à Warcraft III, c'est-à-dire une version Reforged, vous permettant ainsi de « revivre l'histoire depuis le tout début ».

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Toutes deux disposeront de nouveaux visuels dessinés à la main, visant à donner un second souffle au style original de chaque jeu. Des améliorations concernant l'interface et votre expérience globale sont également au programme, par exemple un écran de sélection des missions, des infobulles et des barres de santé.

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Sur Warcraft I Reforged, vous pourrez bénéficier de l'ajout de commandes modernes, comme le déplacement grâce au clic droit, mais aussi une vitesse de jeu plus rapide. D'un autre côté, Warcraft II conservera ses fonctionnalités multijoueurs, et toutes les cartes personnalisées classiques seront entièrement compatibles et jouables.

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Ces 3 titres remasterisés peuvent être acquis grâce au Warcraft Battle Chest, qui inclut donc Warcraft I, II et III, et qui vous reviendra à une quarantaine d'euros.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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