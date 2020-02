Warcraft III: Reforged : Blizzard s'excuse et propose un remboursement

Face au mécontentement des joueurs, Blizzard s'est exprimé sur le lancement plutôt chaotique de Warcraft III: Reforged. De plus, pour satisfaire les joueurs, la possibilité de se faire rembourser a été mise en place.

Vous n'êtes surement pas sans savoir queest disponible depuis peu, le 29 janvier pour être précis, et les joueurs n'ont pas tardé de réagir face à la sortie de ce remake. Avec de, étant donné que ce dernier possède l'une des notes les plus basses jamais enregistrées sur le site Metacritic . À l'heure où nous écrivons ces lignes, plus deLes causes de cette colère sont nombreuses, mais les points les plus souvent soulignés par les joueurs sont un manque de fonctionnalités, notamment au niveau de l'interface, et des crashs trop fréquents, pour un jeu qui se doit d'être optimisé à la perfection.n'a pas tardé de réagir, et a, dans un premier temps,qui le souhaitent. Pour ce faire, il suffit de vous rendre sur cette page , et de suivre les instructions.Dans un second temps, le studio a publié. En plus de s'excuser, Blizzard promet que, et quesera, comme initialement prévu, soutenu sur le long terme. Le studio se dit « engagé dans le développement et le soutien » du jeu, et remercie les joueurs qui ont partagé des retours constructifs. L'intégralité du message est à retrouver sur les forums Pour rappel, Warcraft III: Reforged est uniquement disponible sur PC, par l’intermédiaire du Battle.net, depuis le 29 janvier 2020.