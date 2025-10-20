Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 : Heure de sortie en France sur consoles et PC

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Heure de sortie de Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 en France sur PC et consoles

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 a t-il un accès anticipé ?

Débarquant à la fin du mois d'octobre 2025,, qui est développé par The Chinese Room et édité par Paradox Interactive, est plutôt attendu par les joueurs et les joueuses, fans ou non de la franchise. D'ailleurs, si vous êtes impatients de plonger dans cette aventure, sachez que nous vous indiquons, afin que vous puissiez en profiter dès que possible.Avant tout, rappelons quesort le 21 octobre 2025 sur diverses plateformes de jeu. Grâce aux informations disponibles sur la page Steam et PlayStation Store du soft, nous connaissonsDe ce fait,. Selon les détails connus, tous les joueurs et les joueuses sont logés à la même enseigne, et ce, peu importe la plateforme de jeu sélectionnée. En effet, comme vous l'aurez compris, le titre de The Chinese Room et de Paradox Interactive sort à l'heure indiquée ci-dessus sur PS5, Xbox Series et PC.D'après les dernières informations partagées,ne propose pas d'accès anticipé. Cela signifie donc que personne ne pourra le parcourir avant sa sortie officielle, qui est programmée pour le 21 octobre 2025. De ce fait, tout le monde est sur le même pied d'égalité en ce qui concerne la sortie de, qui nous invite à incarner une « ancienne vampire dans un Seattle moderne au bord d'une guerre ouverte ».Rendez-vous donc le 21 octobre prochain, en début de soirée, pour découvrir, qui débarque, à cette date, sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.