Durée de vie Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 : Combien d'heures faut-il pour le terminer ?

Retrouvez toutes les informations concernant la durée de vie de Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, et donc le nombre d'heures nécessaires pour terminer le titre de The Chinese Room.

Durée de vie de Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Combien d'heures pour terminer Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ?

Terminer l'histoire principale → Entre 15 et 20 heures.

→ Entre 15 et 20 heures. Terminer l'histoire principale et faire du secondaire → Environ 30 heures.

→ Environ 30 heures. Terminer Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 à 100 % → Plus de 40 heures.

PC (Steam) Édition Standard → 29,79 € au lieu de 60 €, soit 50 % de réduction.

(Steam)

Disponible depuis la fin du mois d'octobre 2025 sur plusieurs plateformes de jeu,est développé par The Chinese Room et édité par Paradox Interactive. Considéré comme un RPG, le titre est plutôt attendu par la communauté, notamment par les fans de la franchise. Ainsi, de nombreuses personnes au sein de la communauté comptent se plonger dans cette nouvelle aventure, se déroulant à Seattle.D'ailleurs, certains joueurs et joueuses se demandentComme vous vous en doutez,dépend de votre façon de jouer, mais aussi de vos objectifs. En effet, si vous souhaitez tout voir et tout faire sur, afin de potentiellement décrocher son Platine ou 100 %, vous passerez nécessairement plus de temps sur le jeu qu'une personne ne désirant que finir l'histoire principale. D'ailleurs, cela va dépendre du temps que vous allouerez aux quêtes secondaires et activités annexes.Cependant, grâce aux différents retours, nous sommes en mesure de vous fournir une estimation en ce qui concerne, et donc le nombre d'heures que vous passerez sur le jeu avant de voir l'écran des crédits défiler. Afin que cela soit plus simple et plus clair, nous avons distingué trois objectifs précis : finir seulement l'histoire principale, faire du secondaire/de l'annexe en plus et atteindre le 100 % deDe ce fait,est plus que correcte, vous en conviendrez certainement.Rappelons, en guise de conclusion, que, qui est sorti le 21 octobre 2025, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :