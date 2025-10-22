Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 : La liste complète des trophées et des succès

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 dispose de nombreux trophées et succès, qu'il convient de débloquer pour empocher le Platine ou 100 % du jeu de The Chinese Room. Nous vous partageons la liste complète.

Liste des trophées et succès de Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Intitulé trophée/succès Description Maître de la Main coupante Durant Instant fugace, toucher simultanément au moins 4 ennemis avec Main coupante. Attrape ! Tuer un ennemi avec sa propre grenade ou son projectile explosif. Renversés Abattre 5 ennemis en une seule Charge Brujah. Silencieux mais violent Faire exploser un ennemi affecté par Malédiction sanguine et Sourdine. Foule en colère Utiliser Manipulation collective pour provoquer 5 ennemis à la fois. Nettoyer les rues En tant que Phyre, récupérer tous les badges Anarchs. Interrompre la transmission En tant que Phyre, désactiver chaque caméra de surveillance de l'I.A.O. Crucifixation En tant que Phyre, récupérer chaque Croix de Saint Jacques. Ailes de la nuit Parcourir 75 mètres en un seul vol planté. Fiançailles de sang Boire du sang directement à la veine d'un vampire consentant. Un Ancien libéré Terminer le jeu. Le silence du sang Terminer le jeu en tant qu'Ancien Banu Haqim. Leçon des racailles Terminer le jeu en tant qu'Ancien Brujah. L'ancêtre sorcier Terminer le jeu en tant qu'Ancien Tremere. Un héritage noble Terminer le jeu en tant qu'Ancien Ventrue. La vitesse d'un Ancien Contrer 30 attaques ennemis en fonçant vers eux. La force d'un Ancien Briser 20 obstacles au moyen d'attaques fortes. Je ne bois pas... de vin Nourissez-vous de chaque type de résonance sanguine sur les habitants. Embrasser et tuer Attirer à vous des ennemis grâce à Télékinésie et vous nourrir d'eux 30 fois. Un cru nouveau Utiliser une compétence obtenue auprès d'un Contact de clan. En bouteille Utiliser les 4 types d'élixir alchimique. Par décret royal Combiner Manipulation collective et Décret final pour éliminer au moins 6 ennemis en une fois. Soyez tous maudits ! Combiner Malédiction sanguine et Salve sanguine pour éliminer au moins 4 ennemis en une fois. Élimination sans préavis Éliminer un ennemi tout en le possédant. Dernier rappel Éliminer un ennemi en se téléportant à l'intérieur de lui avec Rappel. Éclairs en chaîne Éliminer 5 ennemis avec une seule utilisation de Frappe éclair. Un jugement invisible Éliminer 7 ennemis avec une seule utilisation d'Aura invisible. Retour à l'envoyeur Détruire un vampire avec sa propre arme à feu. Lecteur Ancien En tant que Phyre, récupérer 5 entrées du Codex. Rat de bibliothèque Ancien En tant que Phyre récupérer 25 entrées du Codex. Bibliomane Ancien En tant que Phyre, récupérer 50 entrées du Codex. Une ville en flamme Terminer le jeu avec l'I.A.0. attaquant Seattle. Une ville anarchiste Terminer le jeu avec Katsumi dirigeant Seattle. Une ville absolument fabuleuse Terminer le jeu avec Tolly dirigeant Seattle. Une ville restaurée Terminer le jeu avec Lou dirigeant Seattle. Une ville libérée Terminer le jeu avec Phyre dirigeant Seattle. Le sang est fort Déverrouiller et équiper toutes les compétences et les bonus de votre clan. Gravure de mode En une seule partie, porter 12 tenues uniques, sans compter les guenilles par défaut. Bienvenue à Seattle Respirer l'air nocturne de Seattle au XXIe sicèle. Mort silencieuse Éliminer 50 ennemis sans qu'ils soient alertés. Depuis l'ombre Éliminer 7 ennemis d'affilée sans être détecté. Quoi de neuf ? Vous nourrir sur 30 citoyens, sans témoins. Infraction contenue Récupérer d'une infraction à la Mascarade. Voyageur fréquent Planer sur une distance total de 1 000 mètres. La justice de la foule Remettre Benny Muldoon aux Arnarchs. La justice du Prince Remettre Benny Muldoon à la Camarilla. Une victime consentante Convaincre Verona de servir de prochain repas à Lou Graham. Un avertissement pressant Convaincre Verona de ne pas s'approcher de Lou Graham. L'Étreinte En tant que Phyre, étreindre un infant. À la bonne heure En une seule partie, terminer toutes les conversations du Toucher spirituel. La Lame miséricordieuse Découvrir le secret d'Onda. Une ville d'affinités Terminer le jeu avec quelqu'un d'agréable. La défaite d'une diva Terminer l'œuvre d'Ysabella avec vos compétences bloquées, en difficulté Normale ou Difficile. Incendie des livres Échapper aux hallucinations de Willem et le confronter. Gâcher le fruit Affronter et vaincre le jardinier. Démasquer une anarchiste Aboutir à un face-à-face avec Damsel. Mérite artistique Convaincre Ysabella de vous rendre vos pouvoirs. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? Détruire le Prince Campbell en utilisant Phyre contre lui. Clés de la ville Obtenir la permission d'être à Seattle. Rêve lucide Avoir parcouru les rues de Seattle en tant que Fabien. Mordu d'histoire Déclencher chaque pièce d'exposition audio de la visite des sous-sols de Seattle. Les faire parler Épuiser toutes les conversations de la fête du Nouvel An de 1925. Inspecteur visionnaire Utiliser avec succès chaque compétence de Malkavien. Une bonne boisson fraîche Se nourrir sur tous les humains avec la résonance sanguine Flegmatique.

Intitulé trophée/succès Description L'ombre prévaut Terminer le jeu an tant qu'Ancien Lasombra. La rose mord profondément Terminer le jeu en tant qu'Ancien Toréador. Aimez-moi ! Utiliser Baiser de transe sur 5 vampires sang-clair. Les avantages du poste Avoir les 6 bonus de clan actifs en même temps. Tu me vois, tu me vois plus Utiliser Pas de l'ombre pour passer derrière quelqu'un que vous contrôlez avec Appel. Lèvres sexy Utiliser Baiser de transe sur une personne sous l'influence de Chaudron de sang. Embusquez-les, abattes-les Utiliser Charge pour abattre au moins deux ennemis immobilisés par Bras d'Ahriman. Péché non originel En tenue de prêtre, persuader 5 citoyens avec la résonance sanguine Fébrile de vous laisser boire leur sang. Cours, petit lapin ! Utiliser Projection pour exterminer une personne avec la résonance sanguine Mélancolique. La sérénité des ombres Attirer 5 ennemis désarmés dans l'Abîme. Un moment de Patience Boire du sang directement à la veine de Patience. Gantelet déposé Boire du sang directement à la veine d'Onda. Finir dans l'Abîme Attirer au moins trois ennemis dans l'Abîme et les achever.

PC (Steam) Édition Standard → 29,79 € au lieu de 60 €, soit 50 % de réduction.

(Steam)

Comme la grande majorité des jeux,, qui est assez conséquente. Les joueurs et les joueuses qui désirent obtenir le Platine ou bien 100 % du jeu de The Chinese Room et Paradox Interactive doivent nécessairement s'y intéresser et consulter les intitulés. Dans ce qui suit, nous vous dévoilons, d'ailleurs,Afin de débloquer le 100 % ou bien le Platine de, qui est intitulé « Un vampire au sang pur », les joueurs et les joueuses doivent progresser dans l'aventure mais aussi effectuer des actions bien précises. Mais, sans plus attendre, voiciSur PS5, certains trophées supplémentaires sont rangés dans une catégorie à part, intitulée « Additional Clans ». Les voici :Rappelons, en guise de conclusion, que, qui est sorti le 21 octobre 2025, est disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :