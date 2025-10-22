Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 : La liste complète des trophées et des succès

|Maître de la Main coupante
|Durant Instant fugace, toucher simultanément au moins 4 ennemis avec Main coupante.
|Attrape !
|Tuer un ennemi avec sa propre grenade ou son projectile explosif.
|Renversés
|Abattre 5 ennemis en une seule Charge Brujah.
|Silencieux mais violent
|Faire exploser un ennemi affecté par Malédiction sanguine et Sourdine.
|Foule en colère
|Utiliser Manipulation collective pour provoquer 5 ennemis à la fois.
|Nettoyer les rues
|En tant que Phyre, récupérer tous les badges Anarchs.
|Interrompre la transmission
|En tant que Phyre, désactiver chaque caméra de surveillance de l'I.A.O.
|Crucifixation
|En tant que Phyre, récupérer chaque Croix de Saint Jacques.
|Ailes de la nuit
|Parcourir 75 mètres en un seul vol planté.
|Fiançailles de sang
|Boire du sang directement à la veine d'un vampire consentant.
|Un Ancien libéré
|Terminer le jeu.
|Le silence du sang
|Terminer le jeu en tant qu'Ancien Banu Haqim.
|Leçon des racailles
|Terminer le jeu en tant qu'Ancien Brujah.
|L'ancêtre sorcier
|Terminer le jeu en tant qu'Ancien Tremere.
|Un héritage noble
|Terminer le jeu en tant qu'Ancien Ventrue.
|La vitesse d'un Ancien
|Contrer 30 attaques ennemis en fonçant vers eux.
|La force d'un Ancien
|Briser 20 obstacles au moyen d'attaques fortes.
|Je ne bois pas... de vin
|Nourissez-vous de chaque type de résonance sanguine sur les habitants.
|Embrasser et tuer
|Attirer à vous des ennemis grâce à Télékinésie et vous nourrir d'eux 30 fois.
|Un cru nouveau
|Utiliser une compétence obtenue auprès d'un Contact de clan.
|En bouteille
|Utiliser les 4 types d'élixir alchimique.
|Par décret royal
|Combiner Manipulation collective et Décret final pour éliminer au moins 6 ennemis en une fois.
|Soyez tous maudits !
|Combiner Malédiction sanguine et Salve sanguine pour éliminer au moins 4 ennemis en une fois.
|Élimination sans préavis
|Éliminer un ennemi tout en le possédant.
|Dernier rappel
|Éliminer un ennemi en se téléportant à l'intérieur de lui avec Rappel.
|Éclairs en chaîne
|Éliminer 5 ennemis avec une seule utilisation de Frappe éclair.
|Un jugement invisible
|Éliminer 7 ennemis avec une seule utilisation d'Aura invisible.
|Retour à l'envoyeur
|Détruire un vampire avec sa propre arme à feu.
|Lecteur Ancien
|En tant que Phyre, récupérer 5 entrées du Codex.
|Rat de bibliothèque Ancien
|En tant que Phyre récupérer 25 entrées du Codex.
|Bibliomane Ancien
|En tant que Phyre, récupérer 50 entrées du Codex.
|Une ville en flamme
|Terminer le jeu avec l'I.A.0. attaquant Seattle.
|Une ville anarchiste
|Terminer le jeu avec Katsumi dirigeant Seattle.
|Une ville absolument fabuleuse
|Terminer le jeu avec Tolly dirigeant Seattle.
|Une ville restaurée
|Terminer le jeu avec Lou dirigeant Seattle.
|Une ville libérée
|Terminer le jeu avec Phyre dirigeant Seattle.
|Le sang est fort
|Déverrouiller et équiper toutes les compétences et les bonus de votre clan.
|Gravure de mode
|En une seule partie, porter 12 tenues uniques, sans compter les guenilles par défaut.
|Bienvenue à Seattle
|Respirer l'air nocturne de Seattle au XXIe sicèle.
|Mort silencieuse
|Éliminer 50 ennemis sans qu'ils soient alertés.
|Depuis l'ombre
|Éliminer 7 ennemis d'affilée sans être détecté.
|Quoi de neuf ?
|Vous nourrir sur 30 citoyens, sans témoins.
|Infraction contenue
|Récupérer d'une infraction à la Mascarade.
|Voyageur fréquent
|Planer sur une distance total de 1 000 mètres.
|La justice de la foule
|Remettre Benny Muldoon aux Arnarchs.
|La justice du Prince
|Remettre Benny Muldoon à la Camarilla.
|Une victime consentante
|Convaincre Verona de servir de prochain repas à Lou Graham.
|Un avertissement pressant
|Convaincre Verona de ne pas s'approcher de Lou Graham.
|L'Étreinte
|En tant que Phyre, étreindre un infant.
|À la bonne heure
|En une seule partie, terminer toutes les conversations du Toucher spirituel.
|La Lame miséricordieuse
|Découvrir le secret d'Onda.
|Une ville d'affinités
|Terminer le jeu avec quelqu'un d'agréable.
|La défaite d'une diva
|Terminer l'œuvre d'Ysabella avec vos compétences bloquées, en difficulté Normale ou Difficile.
|Incendie des livres
|Échapper aux hallucinations de Willem et le confronter.
|Gâcher le fruit
|Affronter et vaincre le jardinier.
|Démasquer une anarchiste
|Aboutir à un face-à-face avec Damsel.
|Mérite artistique
|Convaincre Ysabella de vous rendre vos pouvoirs.
|Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ?
|Détruire le Prince Campbell en utilisant Phyre contre lui.
|Clés de la ville
|Obtenir la permission d'être à Seattle.
|Rêve lucide
|Avoir parcouru les rues de Seattle en tant que Fabien.
|Mordu d'histoire
|Déclencher chaque pièce d'exposition audio de la visite des sous-sols de Seattle.
|Les faire parler
|Épuiser toutes les conversations de la fête du Nouvel An de 1925.
|Inspecteur visionnaire
|Utiliser avec succès chaque compétence de Malkavien.
|Une bonne boisson fraîche
|Se nourrir sur tous les humains avec la résonance sanguine Flegmatique.
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