Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2.

Configurations PC Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Les détails des configurations minimale, recommandée, 2K et 4K

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10 64-bit Windows 11 Processeur Intel Core i3-8350K ou AMD Ryzen 3 3300X Intel Core i5-12600K ou Amd Ryzen 5 5600X Mémoire 8 Go 16 Go Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go), AMD Radeon RX 480 (8 Go) ou Intel Arc A580 (8 Go) NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (8 Go) ou AMD Radeon RX 6700 XT (12 Go) Performance 1080p - 30 FPS 1080p - 60 FPS Espace 30 Go 30 Go Note Low High

Les détails des configurations 2K et 4K

Configuration 2K Configuration 4K Système d'exploitation Windows 11 Windows 11 Processeur Intel Core i5-12600K ou Amd Ryzen 5 5600X Intel Core i7-13100K ou AMD Ryzen 7 5800X3D Mémoire 16 Go 16 Go Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070 (8 Go) ou AMD Radeon RX 7700 XT (12 Go) NVIDIA GeForce RTX 4080 (16 Go) ou AMD Radeon RX 7900 XTX (24 Go) Performance 1440p - 60 FPS 2160p - 60 FPS Espace 30 Go 30 Go Note High High



Les détails des autres configurations

Ultra 2K Ultra 4K Ultra 4K+ Système d'exploitation Windows 11 Windows 11 Windows 11 Processeur Intel Core i5-12600K ou AMD Ryzen 5 5600X Intel Core i7-13100K ou AMD Ryzen 7 5800X3D Intel Core i7-13100K ou AMD Ryzen 7 5800X3D Mémoire 16 Go 16 Go 16 Go Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (8 Go) ou NVIDIA GeForce RTX 5060 (8 Go) NVIDIA GeForce RTX 4070 (12 go) ou NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti (16 Go) NVIDIA GeForce RTX 5080 (16 Go) Performance 1440p - 60 FPS (avec DLSS Super Res) 2160p - 60 FPS (avec DLSS Super Res & DLSS Frame Generation 2X) 2160p - 240 FPS (avec DLSS Super Res & DLSS Multi Frame Generation 4X) Espace 30 Go 30 Go 30 Go Note Ultra Ultra Ultra

Après plusieurs années de développement,est, désormais, sur le point de débarquer. Prévu pour la fin du mois d'octobre 2025, le titre de Paradox Interactive arrive sur plusieurs plateformes de jeu, dont le PC.De ce fait, et comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat,Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de, sachez qu'il convient de posséder 16 Go de mémoire vive pour la plupart des configurations, hormis celle dite « minimale » qui demande 8 Go. D'après les informations partagées, les joueurs et les joueuses doivent avoir 30 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter desur PC.Pour plus de détails, vous pouvez consulterci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.Rappelons, en guise de conclusion, quedébarque le 21 octobre 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PC, PS5 et Xbox Series.