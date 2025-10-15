Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2.
Après plusieurs années de développement, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
est, désormais, sur le point de débarquer. Prévu pour la fin du mois d'octobre 2025, le titre de Paradox Interactive arrive sur plusieurs plateformes de jeu, dont le PC.
De ce fait, et comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
.
Configurations PC Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
, sachez qu'il convient de posséder 16 Go de mémoire vive pour la plupart des configurations, hormis celle dite « minimale » qui demande 8 Go. D'après les informations partagées, les joueurs et les joueuses doivent avoir 30 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter de Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
sur PC.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.
Les détails des configurations minimale, recommandée, 2K et 4K
|
|Configuration minimale
|Configuration recommandée
|Système d'exploitation
|Windows 10 64-bit
|Windows 11
|Processeur
|Intel Core i3-8350K ou AMD Ryzen 3 3300X
|Intel Core i5-12600K ou Amd Ryzen 5 5600X
|Mémoire
|8 Go
|16 Go
|Carte graphique
|NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go), AMD Radeon RX 480 (8 Go) ou Intel Arc A580 (8 Go)
|NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (8 Go) ou AMD Radeon RX 6700 XT (12 Go)
|Performance
| 1080p - 30 FPS
|1080p - 60 FPS
|Espace
|30 Go
|30 Go
|Note
| Low
|High
Les détails des configurations 2K et 4K
|
|Configuration 2K
|Configuration 4K
|Système d'exploitation
|Windows 11
|Windows 11
|Processeur
|Intel Core i5-12600K ou Amd Ryzen 5 5600X
|Intel Core i7-13100K ou AMD Ryzen 7 5800X3D
|Mémoire
|16 Go
|16 Go
|Carte graphique
|NVIDIA GeForce RTX 3070 (8 Go) ou AMD Radeon RX 7700 XT (12 Go)
|NVIDIA GeForce RTX 4080 (16 Go) ou AMD Radeon RX 7900 XTX (24 Go)
|Performance
|1440p - 60 FPS
|2160p - 60 FPS
|Espace
|30 Go
|30 Go
|Note
|High
|High
Les détails des autres configurations
|
|Ultra 2K
|Ultra 4K
|Ultra 4K+
|Système d'exploitation
|Windows 11
|Windows 11
|Windows 11
|Processeur
|Intel Core i5-12600K ou AMD Ryzen 5 5600X
|Intel Core i7-13100K ou AMD Ryzen 7 5800X3D
|Intel Core i7-13100K ou AMD Ryzen 7 5800X3D
|Mémoire
|16 Go
|16 Go
|16 Go
|Carte graphique
|NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (8 Go) ou NVIDIA GeForce RTX 5060 (8 Go)
|NVIDIA GeForce RTX 4070 (12 go) ou NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti (16 Go)
|NVIDIA GeForce RTX 5080 (16 Go)
|Performance
|1440p - 60 FPS (avec DLSS Super Res)
|2160p - 60 FPS (avec DLSS Super Res & DLSS Frame Generation 2X)
|2160p - 240 FPS (avec DLSS Super Res & DLSS Multi Frame Generation 4X)
|Espace
|30 Go
|30 Go
|30 Go
|Note
|Ultra
|Ultra
|Ultra
Rappelons, en guise de conclusion, que Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
débarque le 21 octobre 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PC, PS5 et Xbox Series.
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