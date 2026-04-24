Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 aura droit à un nouveau DLC dans peu de temps

Si vous aimez le personnage de Benny ou que vous souhaitez découvrir de nouvelles histoires dans l'univers de Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, sachez qu'un nouveau DLC va répondre à vos attentes très bientôt.

Lors de la présentation de la feuille de route 2026 de Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, The Chinese Room et Paradox Interactive avaient annoncé l'arrivée d'un pack d'histoire entre le premier et le deuxième trimestre. Baptisé « Loose Cannon », sa date de sortie précise n'était pas connue à l'époque et aucune précision n'avait été dévoilée sur sa trame.

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Mais le 23 avril 2026, un trailer publié sur la chaîne YouTube du titre a présenté plus en détail ce premier DLC de l'année 2026 ainsi que sa date de lancement. À la surprise générale de la communauté, il ne faudra patienter que quelques jours pour découvrir cette nouvelle histoire.

Loose Cannon, une histoire dont Benny Muldoon est le héros

Le DLC « Loose Cannon » va offrir aux joueurs quatre nouvelles quêtes survenues après la rencontre entre Benny et Phyre, l'héroïne de la trame principale.

S'il a fait forte impression autant qu'il a intrigué les joueurs, il a été immédiatement une source d'inspiration pour les développeurs. Pour l'occasion, ils ont imaginé de nouvelles histoires, mais aussi des capacités uniques, dont la possibilité de tirer avec un pistolet 9 mm personnalisé et fortement modifié ou d'utiliser des armes pensées pour les combats au corps-à-corps.

Quand sera-t-il possible de jouer au nouveau DLC de Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ?

Quant à l'histoire, elle reste auréolée de mystères. Le trailer montre dans un premier temps Benny en train de discuter avec un personnage louche. Puis il se déchaîne contre plusieurs ennemis et explore d'anciennes structures souterraines. La bande-annonce se termine sur la vision d'une statue en or semblant impossible à détruire.

Si ces nouvelles quêtes sont l'élément central, ce nouveau DLC proposera également un nouvel ensemble de succès et de trophées à collectionner, ainsi que deux nouveaux objets cosmétiques utilisables par Phyre.

Les plus curieux pourront profiter du DLC Loose Cannon dès le 27 avril prochain. Rappelons qu'il est nécessaire de posséder la version de base de Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, que ce soit sur PC, sur PlayStation 5 ou sur consoles Xbox Series.