Bloodlines 2 : Le studio voulait changer le nom du jeu pour ne pas l'associer à la franchise

S'il est une suite car il contient un 2 dans son nom, Vampire: The Masquearade - Bloodlines 2 est en réalité très éloigné de son aîné. L'ancien directeur du studio de The Chinese Room le reconnait et il ne voulait pas associer le projet à la licence.
À l'annonce du développement de Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
, les admirateurs de la franchise ont été plus que ravis. Beaucoup attendaient l'arrivée de cette suite et étaient curieux de découvrir la suite de cette histoire. Mais quand le produit final est arrivé dans leurs consoles, la déception était au rendez-vous.
En effet, Bloodlines 2 ne possède aucun lien avec le premier opus
, à l'exception d'un clin d'œil à la fin du jeu et de quelques bribes d'informations disséminées sur la carte. Cela n'a d'ailleurs pas échappé à Dan Pinchbeck (cofondateur du studio The Chinese Room) qui a dû se charger du projet suite au changement de développeur annoncé en 2020. Mais il a avoué qu'il aurait aimé changer le nom du jeu à cause des trop grandes différences entre les deux opus.
Un vrai Bloodlines 2 impossible à réaliser avec les moyens de The Chinese Room
Dan Pinchbeck a expliqué lors d'un échange avec Cat Burton
que le studio The Chinese Room ne disposait pas de moyens suffisants pour offrir une suite digne de ce nom à Vampire: The Masquerade - Bloodlines.
De plus, les développeurs en charge du projet manquaient de temps et les joueurs avaient des attentes très élevées, espérant que la suite égalerait son aînée. Mais en interne, les équipes avaient conscience que cela était impossible.
On a donc abordé le projet en se demandant ce qu'on pouvait faire avec le temps et l'argent disponibles. Et là, l'idée qui a fait son chemin, et qui va sans doute faire hurler les joueurs de Bloodlines 1, c'est que je suis arrivé et j'ai dit : « On ne peut pas faire Bloodlines 2, on ne peut pas faire Skyrim, mais on peut faire Dishonored. »
Une telle révélation a de quoi faire hurler les joueurs et les admirateurs de la franchise. Mais The Chinese Room a fait tout son possible pour proposer une aventure décente aux joueurs. Cependant, cette décision a été prise sous la contrainte
. En effet, le souhait premier de Dan Pinchbeck pour ce projet était de le dissocier entièrement du premier Bloodlines en changeant son nom.
Paradox déterminé à conserver le nom du jeu malgré les inquiétudes du studio
L'ancien cofondateur du studio affirme avoir constamment tenté de convaincre Paradox (éditeur du titre) de changer le nom du jeu
. Mais il a été confronté à des refus permanents car Paradox voulait impérativement concrétiser ce projet reporté à plusieurs reprises. Face au chaos et à la complexité du projet, Dan Pinchbeck a quitté le studio en 2023 avant la fin du développement de Bloodlines 2
.
Si le titre avait bel et bien changé de nom, il aurait pu être mieux accueilli par le public. Mais il est trop tard pour réécrire l'histoire et l'accueil mitigé reçu par cette suite pourrait signer la fin de la franchise.
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