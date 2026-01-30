Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 dévoile son contenu à venir pour 2026

S'il n'a pas rencontré le succès escompté, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 compte bien proposer du contenu régulier en 2026. Son studio vient d'ailleurs de révéler la feuille de route du titre pour les mois à venir.

Deux DLC et une mise à jour déjà confirmés pour 2026

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 : un échec assumé par Paradox Interactive

Nous avions de grandes attentes depuis longtemps, car nous savions qu'il s'agissait d'un bon jeu, exploitant une licence forte dans un genre à large audience. La responsabilité (de cet échec) nous incombe entièrement en tant qu'éditeur. Ce jeu ne fait pas partie de nos activités principales ; avec le recul, il est clair que cela a compliqué l'évaluation des ventes.

Lancé en octobre 2025 sur Pc, PlayStation 5 et consoles Xbox Series,peine à séduire le public. À l'heure où ces lignes sont rédigées, le titre de Paradox Interactive compte seulement 148 joueurs simultanés sur Steam et 186 joueurs en pointe lors des dernières 24 heures.Néanmoins, les vampires de Seattle continuent de se battre et vont proposer de nouvelles aventures à leur communauté dans les mois qui viennent.L'éditeur, en partenariat avec le studio The Chinese Room, a mis en ligne le 28 janvier 2026 la feuille de route de Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Sur la page officielle Steam du titre, les joueurs ont ainsi pu découvrir queet qu'elle aura comme thème la Saint Valentin. Celle-ci proposera notamment de nouveaux éléments cosmétiques, des options de pilosité faciale, du butin ennemi et des corrections de bugs.Le reste de la feuille de route précise que, l'un au cours du premier semestre et le second entre le deuxième et le troisième trimestre 2026. Baptisés Loose Cannon et The Flower & the Flame, ces deux DLC sont encore très mystérieux. Mais le développeur partagera des captures d'écran et d'autres détails prochainement.Si Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 proposera toujours plus de contenu inédit en 2026,et non celui du studio, dont il salue le travail.Il faut désormais espérer que ces contenus additionnels inciteront les joueurs à retourner à Seattle en 2026 pour découvrir de nouvelles histoires mettant en scène les clans vampires.