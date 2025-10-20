Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 20 octobre 2025 à 17h58
De nombreux joueurs et joueuses se demandent si Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 est multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 est-il multijoueur et/ou coopératif ?
Développé par The Chinese Room et édité par Paradox Interactive, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 est considéré comme un jeu d'action et RPG, qui invitera les joueurs et les joueuses à incarner une ancienne vampire et à plonger au cœur d'une aventure se déroulant à Seattle, qui est au bord d'une guerre. Comme vous le savez probablement déjà, le titre, qui est assez attendu, débarque à la fin du mois d'octobre 2025.

D'ailleurs, plusieurs personnes au sein de la communauté se demandent si Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 est multijoueur et/ou coopératif. Nous vous apportons la réponse à cette question, dans ce qui suit.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 est-il multijoueur et/ou coopératif ? 

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Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. La réponse est, malheureusement, négative : Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ne dispose pas de dimension multijoueur et ne propose pas de coopération. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, le nouveau titre de The Chinese Room et de Paradox Interactive offre une expérience 100 % solo, qui peut, pour rappel, être découverte le 21 octobre 2025.

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D'ailleurs, cette information est notamment visible sur la page Steam du soft. Effectivement, dans un encart situé sur la droite, nous pouvons lire la mention « Solo », juste au-dessus de « Succès » et « Steam Cloud ». Ce détail est également noté sur la page PlayStation Store du soft, via la phrase « 1 joueur ».

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Ce élément précis confirme, ainsi, que Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 n'est pas un jeu multijoueur et n'est pas un titre coopératif. Il ne sera donc possible de jouer à la nouvelle production vidéoludique de The Chinese Room qu'en solo.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 débarque le 21 octobre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC (via Steam, l'Epic Games Store et GOG). Le titre, qui dispose de plusieurs éditions, possédant divers éléments, ne profite pas d'accès anticipé, selon les dernières informations connues.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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