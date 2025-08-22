Bloodlines 2 crée la polémique avec deux clans jouables uniquement via un DLC, dès la sortie

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 22 août 2025 à 14h51
Alors que Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 sortira d'ici quelques semaines, après une attente qui a paru interminable, Paradox a confirmé que deux des six clans jouables seront proposés via un DLC payant. Une décision qui provoque déjà un vif mécontentement dans la communauté.
Bloodlines 2 crée la polémique avec deux clans jouables uniquement via un DLC, dès la sortie
Après un développement chaotique et plusieurs années de reports, Bloodlines 2 semblait enfin sur de bons rails. Mais la communication de Paradox et du studio The Chinese Room, dans la foulée de l'annonce de la date de sortie, a rallumé les tensions. L'éditeur a révélé que le jeu proposera six clans jouables au lancement, dont deux seulement accessibles à travers le DLC Shadows and Silk, vendu séparément.

Les clans concernés : Toreador et Lasombra

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Ce contenu additionnel inclut les Toreador et les Lasombra, deux lignées emblématiques de l'univers Vampire: The Masquerade. Chacune offrira des capacités uniques et un style de jeu distinct. Contrairement à un simple skin cosmétique, un clan dans Bloodlines implique de nouvelles mécaniques, une identité narrative forte et des pouvoirs spécifiques, ce qui accentue la frustration des fans qui estiment qu'ils auraient dû faire partie du jeu de base.

Proposer à la vente un élément du gameplay, et ce, dès le lancement est effectivement assez incompréhensible pour une partie des joueurs. Mais les développeurs ne semblent, pour le moment, pas vouloir faire marche arrière.

La justification des développeurs

Dans une interview accordée à Rock Paper Shotgun, Ian Thomas, directeur narratif, a tenté d'expliquer ce choix :
Nous avons constamment élargi le jeu au fil du développement, ajoutant du contenu et repoussant la date de sortie pour offrir une expérience à la hauteur des attentes. Paradox nous a soutenus dans cette démarche.

- Ian Thomas, directeur narratif chez The Chinese Room.
Le studio affirme que ces clans supplémentaires s'inscrivent dans ce travail d'expansion et ne constituent pas un simple ajout superficiel.

Une décision très mal perçue

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Malgré ces explications farfelues, la communauté reste sceptique. La principale critique porte sur le fait que ces clans sont disponibles dès le premier jour. Beaucoup y voient un choix purement commercial de « découper » le contenu initial pour le vendre à part, une pratique déjà très impopulaire depuis l'époque des fameux DLC day one de Mass Effect 3 en 2012.

Paradox, régulièrement critiqué pour sa politique agressive en matière de contenus additionnels, semble répéter les mêmes erreurs. Certains estiment même que cette décision pourrait nuire aux ventes globales, le bad buzz risquant de contrebalancer les revenus générés par le DLC.

Miniature vidéo

Malgré la polémique, Bloodlines 2 reste attendu pour sa narration, domaine où The Chinese Room a déjà brillé par le passé. Le jeu sortira le 21 octobre 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Reste à voir si cette controverse autour des clans payants pèsera sur son accueil ou si l'expérience narrative parviendra à faire oublier ce choix contesté.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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Kyoto (invité) Le 07/09/2025 à 16:11

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné... Et ChatGPT aussi...