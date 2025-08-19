Plus de 5 ans après, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 a enfin une date de sortie

Après des années de reports et un développement chaotique, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 a enfin une date de sortie, prévue pour cette année. Un nouveau personnage jouable, Fabien le détective Malkavian, a aussi été dévoilé lors de l'Opening Night Live.
Annoncé initialement en 2019, Bloodlines 2
a connu de nombreux rebondissements, entre changements de studios et licenciements, avant d'être confié à The Chinese Room
. Suite du titre culte de 2004, le jeu promet d'immerger les joueurs dans un Seattle moderne où les clans de vampires s'affrontent pour le pouvoir.
Une date de sortie désormais officielle
C'est lors de l'Opening Night Live de la gamescom que Paradox Interactive et The Chinese Room ont confirmé la nouvelle : Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 sera disponible le 21 octobre 2025
sur PC, PS5 et Xbox Series
. Une date qui arrive après des années d'attente et qui n'était plus attendue des joueurs, qui avaient plutôt l'habitude de voir des mauvaises nouvelles concernant ce jeu.
Cette date marque un tournant pour la franchise après des années d'incertitude et de silence radio. Pour les fans, c'est l'assurance de pouvoir enfin replonger dans un univers culte, vingt ans après la sortie du premier opus développé par Troika Games.
Seattle, cœur d'une lutte vampirique
Dans ce nouvel action-RPG, les joueurs incarneront Phyre
, un ancien vampire réveillé d'une longue torpeur, marqué d'un sceau mystérieux qui limite ses pouvoirs. Guidé par la voix intérieure de Fabien, Phyre devra explorer les bas-fonds de Seattle, rencontrer les grandes familles vampiriques et récupérer ses disciplines perdues, tout en respectant la Mascarade
, cette loi suprême qui protège le secret de leur existence.
Fabien, le détective Malkavian
La grande nouveauté est l'introduction de Fabien, un détective Malkavian jouable
. Pendant que Phyre dort le jour, le joueur plonge dans un Seattle néo-noir des années 1920 à travers les souvenirs et hallucinations de Fabien. Ses enquêtes, marquées par la perception altérée typique des Malkavians, mêleront énigmes policières et doutes constants entre réalité et folie.
Clans jouables
Le jeu de base proposera quatre clans jouables
: les Brujah, Tremere, Banu Haqim et Ventrue. Chaque clan disposera de disciplines, de styles de jeu et de tenues distincts. Avec l'édition Premium, les joueurs pourront aussi incarner les Lasombra
ou les Toreador
, deux clans emblématiques aux approches radicalement différentes.
Malgré ses déboires, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 reste l'un des RPG les plus attendus de 2025
. Avec un récit mêlant politique vampirique, choix narratifs et mécaniques d'action, ce nouveau chapitre ambitionne de raviver la flamme laissée par le jeu culte de 2004.
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J'annonce encore un report