Bloodlines 2 : Après les critiques, Paradox pourrait faire marche arrière, et c'est une bonne nouvelle

Initialement prévus derrière un DLC, les clans Lasombra et Toreador de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 pourraient finalement être accessibles autrement. Face au tollé des joueurs, Paradox affirme « écouter les retours » et préparer des ajustements avant la sortie du jeu.
Révélé en 2019, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2
a connu un développement mouvementé, entre changements de studios, licenciements et reports à répétition. Lors de la gamescom 2025, le titre a enfin obtenu une date de sortie, fixée au 21 octobre 2025
. Mais la joie des fans a été de courte durée puisque deux clans emblématiques, Lasombra
et Toreador
, étaient annoncés comme exclusifs à un DLC payant
ou à l'édition premium du jeu (vendue 89,99 €).
Paradox commence à revoir sa copie
La décision de placer deux clans iconiques derrière un paywall a immédiatement déclenché une vague de critiques
. La communauté a dénoncé une pratique injuste, surtout pour un RPG narratif dont la richesse dépend largement du choix de clan et de la diversité des approches de gameplay.
Selon un message repéré sur le Discord officiel du jeu
, la développeuse DebbieElla a laissé entendre que l'éditeur réfléchissait à un changement :
Nous écoutons vos retours concernant l'accès aux clans Lasombra et Toreador, et nous faisons des ajustements avant la sortie pour refléter cela. Nous partagerons plus d'informations dès que possible.
Si rien n'est confirmé pour le moment, ce message suggère que Paradox envisage une nouvelle manière de rendre ces clans accessibles
, que ce soit via des quêtes in-game, une mise à disposition gratuite ou une formule moins contraignante.
Un contenu de lancement sous pression
Des rumeurs évoquent déjà que certaines fonctionnalités prévues à l'origine auraient été retirées de Bloodlines 2
, réduisant le contenu disponible au lancement. Dans ce contexte, bloquer deux clans derrière un DLC aurait encore accentué la frustration. Pour renforcer la valeur de l'offre de base et éviter un démarrage polémique, Paradox pourrait donc être tenté de rendre Lasombra et Toreador disponibles dès le lancement
, ce qui serait une bonne nouvelle.
Un geste attendu pour apaiser les tensions
Il faudra attendre une communication officielle de Paradox pour savoir si ces ajustements se traduiront par la gratuité des clans ou par une solution intermédiaire. Mais une chose est sûre, pour un jeu aussi attendu que Bloodlines 2
, chaque décision autour du contenu jouable sera scrutée de près par une communauté qui n'a pas hésité à faire entendre sa voix.
Le jeu sortira le 21 octobre 2025
sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.
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