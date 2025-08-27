Bloodlines 2 : Après les critiques, Paradox pourrait faire marche arrière, et c'est une bonne nouvelle

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 est un RPG développé par The Chinese Room et édité par Paradox Interactive. Situé à Seattle, il plonge le joueur dans les luttes de pouvoir entre clans vampires. Avec des choix moraux, des pouvoirs surnaturels et une ambiance gothique marquée, il promet une aventure narrative mature et immersive dans l'univers du Monde des Ténèbres.