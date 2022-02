Vampire Survivors sortira t-il sur Switch ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

a très vite su séduire les joueurs, et ce, pour de nombreuses raisons. Son gameplay, minimaliste, mais accessible, et le principe même du titre lui permettent de truster les premières places des jeux les plus joués sur Steam, et d'attirer l'attention d'autres joueurs, qui ont, eux aussi, tenté l'expérience. D'autant que le développeur met régulièrement le jeu à jour. Malheureusement,n'est, à ce stade, disponible que sur PC, par le biais de Steam.. Mais est-il possible d'y jouer sur Switch ?Malheureusement, nous ne tournerons pas autour du pot plus longtemps, mais à l'heure actuelle. poncle, la personne en charge de son développement, pourrait, à terme, décider de, puisqu'il ne s'agit pas du portage le plus difficile à faire.En sachant que le jeu est toujours en accès anticipé, sur Steam, si un portage devait avoir lieu, cela ne se ferait pas de sitôt. Le studio souhaite, d'abord, se concentrer sur la version PC et sortir Vampire Survivors en version finale. Mais si la demande est importante et qu'une telle version peut voir le jour, il n'est pas impensable que nous voyions l'un des plus beaux succès, pour un jeu indépendant, de l'année 2022 débarquer sur d'autres plateformes.En attendant, si vous souhaitez coûte que coûte, sachez qu'il est tout à fait possible de le faire sur n'importe quel ordinateur, et qu'il est disponible au prix dérisoire de 2,39 € , le rendant donc très accessible.