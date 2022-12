Vampire Survivors s'invite sur mobile

Vampire Survivors dès maintenant disponible sur mobile

Disponible en version 1.0 depuis quelques semaines,a, récemment, annoncé qu' un DLC payant allait arriver , introduisant de nombreux contenus, notamment une grande carte, de nouveaux personnages et des armes inédites. Mais ce n'était pas la seule surprise que nous réservait poncle, étant donné queEn effet,. Et comme les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules, sachez que, et il n'y aura aucune microtransaction. Il sera toutefois possible de visionner des publicités, pour récupérer de l'or, par exemple.Côté contenu, les joueurs auront accès aux mêmes choses que les autres versions, avec les mêmes personnages et armes. Il n'est toutefois cependant pas encore possible de synchroniser sa progression, mais le développeur a indiqué que c'était une fonctionnalité sur laquelle il travaillait. Cela devrait donc arriver dans un futur plus ou moins proche. À l'avenir, toutes les mises à jour seront également apportées à la version mobile, pour qu'il n'y ait aucune différence.Pour rappel,est sorti en décembre 2021, et propose une expérience de survie avec un gameplay minimaliste et des éléments issus du genre Roguelite. Votre objectif sera simple puisqu'il faudra survivre le plus longtemps possible à des vagues de créatures et de boss de plus en plus puissants, en tentant d'obtenir le plus de pièces d'or et de gemmes possible afin de faire évoluer votre personnage.