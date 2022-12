Vampire Survivors accueille son premier DLC

~ Legacy of the Moonspell 🌕 ~



15th December. 🎉



1 new stage (the biggest yet!), 6 new music tracks,

8 new Survivors, 13 new weapons

& of course, new monsters 😱



Wishlist now! 💖#VampireSurvivors #LegacyoftheMoonspell #DLC #Steam #indiegames pic.twitter.com/ieWgWxesQe — Vampire Survivors 🧛 Xbox-Nov 10th! 🎮 (@poncle_vampire) December 6, 2022

Un mois et demi après la sortie de la version finale de, et alors que poncle avait indiqué qu'il y avait peu de chances pour que du contenu de taille soit publié,Celui-ci se nomme. Celles et ceux qui l'achètent auront la chance de mettre la main sur un contenu très intéressant, augmentant les possibilités, avec notamment huit nouveaux personnages. Treize armes seront également ajoutées, de quoi bien augmenter les possibilités de build, mais aussi un tout nouveau stage, le plus grand à ce jour. Cette carte proposera plusieurs environnements, dont des montagnes enneigées et un château abandonné.En plus de tout cela, de nouvelles musiques sont comprises avec ce DLC. Cependant, après des dizaines de mises à jour gratuites lors de l'accès anticipé, et d'autres qui arriveront probablement par la suite,. Un prix minuscule pour un contenu riche, permettant de jouer plusieurs heures, tout en permettant de soutenir encore un peu plus poncle pour son travail sur Vampire Survivors.