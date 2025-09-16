Après Vampire Survivors, son créateur veut booster les studios indépendants

Après avoir transformé un jeu vendu 3 € en un phénomène mondial, Luca Galante veut désormais redistribuer sa réussite. Le créateur de Vampire Survivors et son studio poncle annoncent la création d'un label d'édition destiné à accompagner les petits développeurs, avec une philosophie qui tranche avec celle des éditeurs traditionnels.
Un modèle éditorial contre l'abandon des jeux
Dans un entretien accordé à GamesRadar, Luca Galante n'a pas mâché ses mots sur l'état actuel du marché. Selon lui, trop d'éditeurs exploitent les plateformes en lançant des jeux inachevés, puis les abandonnent si les ventes ne suivent pas immédiatement.
Trop de studios poussent leurs jeux en accès anticipé ou sortent des versions incomplètes, puis tournent la page si le succès n'est pas instantané.
Le futur label reposera sur trois piliers : ne soutenir que de « véritables jeux » apportant une valeur tangible aux joueurs, accepter que tous les projets ne puissent pas devenir des succès planétaires, et surtout garantir un suivi post-lancement quel que soit le résultat commercial.
De Vampire Survivors au rôle de mentor
Pour rappel, Vampire Survivors a débuté en décembre 2021 comme un simple jeu en accès anticipé vendu 3 €. Ce roguelike minimaliste a rapidement explosé, réunissant des dizaines de millions de joueurs sur PC, Xbox, Switch et mobile. En 2023, il a remporté le prestigieux prix du Meilleur jeu aux BAFTA Games Awards, tout en continuant d'accueillir des mises à jour gratuites et des DLC payants.
Galante considère son nouveau projet comme une manière de « partager sa chance » avec d'autres créateurs indépendants. Même si le nom du label, le budget alloué et le processus de candidature n'ont pas encore été dévoilés, l'approche se veut claire : pas de promesses irréalistes, mais un accompagnement concret et durable.
Une tendance parmi les studios indés à succès
Poncle n'est pas seul dans cette démarche. D'autres studios indépendants devenus incontournables ont pris la même voie : Innersloth (Among Us) a créé Outersloth pour financer des projets externes, tandis que Playtonic a lancé Playtonic Friends. Plus récemment, Pocketpair et Owlcat Games ont annoncé des initiatives similaires.
Ces structures misent sur leur expérience et leur visibilité pour offrir aux petites équipes ce qui leur manque le plus : une force marketing, des relations privilégiées avec les plateformes, une aide aux portages et surtout de la visibilité dans un marché saturé.
Reste à voir si l'engagement de poncle en faveur d'un soutien à long terme pourra résister aux réalités économiques des jeux qui peinent à rencontrer leur public.
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