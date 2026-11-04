Game Pass : Les jeux qui arrivent en novembre 2026

Comme vous le savez probablement déjà, très régulièrement, c'est-à-dire tous les mois, le Game Pass se dote de nouveaux titres. D'ailleurs, il y a très peu de temps, Microsoft a dévoilé les nouveaux jeux qui vont intégrer le catalogue du Game Pass, en novembre 2026. De plus, la firme en a profité pour révéler les jeux qui quitteront le Game Pass, dans les prochaines semaines.
Les nouveaux jeux Game Pass pour novembre 2026
Les joueurs et les joueuses, qui possèdent un abonnement actif au Game Pass, vont pouvoir découvrir de nouveaux jeux sur consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur PC, en novembre 2026. Mais, sans plus tarder, voici la liste des jeux qui débarquent sur le Game Pass, dans les semaines à venir. À chaque fois, nous vous précisons les plateformes concernées et nous vous indiquons la date d'arrivée dudit jeu dans le catalogue.
|Jeu
|Date d'arrivée
|Plateforme(s)
|Abonnement(s)
|Football Manager 27 (PC)
|Disponible
|PC
|Ultimate, PC Game Pass
|Pit of Goblin
|Disponible
|Cloud, Xbox Series X|S et PC
|Ultimate, Premium, PC Game Pass
|Vampire Crawlers
|4 novembre
|Cloud, Xbox Series X|S, consoles portables et PC
|Ultimate, Premium, PC Game Pass
|Void/Breaker
|4 novembre
|Cloud, Xbox Series X|S et PC
|Ultimate, Premium, PC Game Pass
|Escape Academy 2: Back 2 School
|5 novembre
|Cloud, Xbox Series X|S, consoles portables et PC
|Ultimate, PC Game Pass
|Firefighting Simulator: Ignite
|5 novembre
|Cloud, Xbox Series X|S et PC
|Ultimate, Premium, PC Game Pass
|MySims Cozy Bundle
|5 novembre
|Cloud, consoles et PC
|Ultimate, PC Game Pass
|Football Manager 2027 Console
|10 novembre
|Cloud, Xbox Series X|S et PC
|Ultimate, PC Game Pass
|Warhammer Survivors
|10 novembre
|Cloud, Xbox Series X|S, consoles portables et PC
|Ultimate, PC Game Pass
|Tanuki: Pon's Summer
|10 novembre
|Cloud, consoles et PC
|Ultimate, PC Game Pass
|Hope in the City
|11 novembre
|Cloud, Xbox Series X|S et PC
|Ultimate, PC Game Pass
|Thronefall
|11 novembre
|Cloud, Xbox Series X|S, consoles portables et PC
|Ultimate, Premium, PC Game Pass
|John Carpenter's Toxic Commando
|12 novembre
|Cloud, Xbox Series X|S et PC
|Ultimate, Premium, PC Game Pass
|Aphelion
|17 novembre
|Cloud, Xbox Series X|S, consoles portables et PC
|Ultimate, Premium, PC Game Pass
|Paw Patrol: Dino World
|17 novembre
|Cloud, consoles et PC
|Ultimate, Premium, PC Game Pass
Comme toujours, l'article sera mis à jour dès que Microsoft annoncera d'autres mouvements pour le mois de novembre 2026 en ce qui concerne le catalogue du Game Pass.
Qu'est-ce que le Game Pass ?
Le Game Pass permet aux joueurs et aux joueuses d'accéder, entre autres, à un catalogue de jeux qui est régulièrement étoffé. Plusieurs abonnements sont proposés en fonction de votre plateforme, c'est-à-dire PC ou bien consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series).
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Il existe différents abonnements, avec des avantages divers : la formule Essential, qui est à 8,99 € par mois, mais aussi la Premium, affichée à 12,99 € par mois. En outre, les joueurs et les joueuses peuvent opter pour la formule Ultimate, dont le prix est de 20,99 € par mois (tarif modifié en avril 2026, 26,99 € avant changement).
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