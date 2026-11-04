Game Pass : Les jeux qui arrivent en novembre 2026

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 04 novembre 2026 à 10h43
Retrouvez la liste complète des jeux qui arrivent dans le Game Pass, au cours du mois de novembre 2026.
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Game Pass : Les jeux qui arrivent en novembre 2026

Comme vous le savez probablement déjà, très régulièrement, c'est-à-dire tous les mois, le Game Pass se dote de nouveaux titres. D'ailleurs, il y a très peu de temps, Microsoft a dévoilé les nouveaux jeux qui vont intégrer le catalogue du Game Pass, en novembre 2026. De plus, la firme en a profité pour révéler les jeux qui quitteront le Game Pass, dans les prochaines semaines.

Les nouveaux jeux Game Pass pour novembre 2026

Les joueurs et les joueuses, qui possèdent un abonnement actif au Game Pass, vont pouvoir découvrir de nouveaux jeux sur consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur PC, en novembre 2026. Mais, sans plus tarder, voici la liste des jeux qui débarquent sur le Game Pass, dans les semaines à venir. À chaque fois, nous vous précisons les plateformes concernées et nous vous indiquons la date d'arrivée dudit jeu dans le catalogue.

Jeu Date d'arrivée Plateforme(s) Abonnement(s)
Football Manager 27 (PC) Disponible PC Ultimate, PC Game Pass
Pit of Goblin Disponible Cloud, Xbox Series X|S et PC Ultimate, Premium, PC Game Pass
Vampire Crawlers 4 novembre Cloud, Xbox Series X|S, consoles portables et PC Ultimate, Premium, PC Game Pass
Void/Breaker 4 novembre Cloud, Xbox Series X|S et PC Ultimate, Premium, PC Game Pass
Escape Academy 2: Back 2 School 5 novembre Cloud, Xbox Series X|S, consoles portables et PC Ultimate, PC Game Pass
Firefighting Simulator: Ignite 5 novembre Cloud, Xbox Series X|S et PC Ultimate, Premium, PC Game Pass
MySims Cozy Bundle 5 novembre Cloud, consoles et PC Ultimate, PC Game Pass
Football Manager 2027 Console 10 novembre Cloud, Xbox Series X|S et PC Ultimate, PC Game Pass
Warhammer Survivors 10 novembre Cloud, Xbox Series X|S, consoles portables et PC Ultimate, PC Game Pass
Tanuki: Pon's Summer 10 novembre Cloud, consoles et PC Ultimate, PC Game Pass
Hope in the City 11 novembre Cloud, Xbox Series X|S et PC Ultimate, PC Game Pass
Thronefall 11 novembre Cloud, Xbox Series X|S, consoles portables et PC Ultimate, Premium, PC Game Pass
John Carpenter's Toxic Commando 12 novembre Cloud, Xbox Series X|S et PC Ultimate, Premium, PC Game Pass
Aphelion 17 novembre Cloud, Xbox Series X|S, consoles portables et PC Ultimate, Premium, PC Game Pass
Paw Patrol: Dino World 17 novembre Cloud, consoles et PC Ultimate, Premium, PC Game Pass

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Comme toujours, l'article sera mis à jour dès que Microsoft annoncera d'autres mouvements pour le mois de novembre 2026 en ce qui concerne le catalogue du Game Pass.

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Qu'est-ce que le Game Pass ?

Le Game Pass permet aux joueurs et aux joueuses d'accéder, entre autres, à un catalogue de jeux qui est régulièrement étoffé. Plusieurs abonnements sont proposés en fonction de votre plateforme, c'est-à-dire PC ou bien consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series).

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Il existe différents abonnements, avec des avantages divers : la formule Essential, qui est à 8,99 € par mois, mais aussi la Premium, affichée à 12,99 € par mois. En outre, les joueurs et les joueuses peuvent opter pour la formule Ultimate, dont le prix est de 20,99 € par mois (tarif modifié en avril 2026, 26,99 € avant changement).

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Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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