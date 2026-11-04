Game Pass : Les jeux qui arrivent en novembre 2026

Retrouvez la liste complète des jeux qui arrivent dans le Game Pass, au cours du mois de novembre 2026.

Comme vous le savez probablement déjà, très régulièrement, c'est-à-dire tous les mois, le Game Pass se dote de nouveaux titres. D'ailleurs, il y a très peu de temps, Microsoft a dévoilé les nouveaux jeux qui vont intégrer le catalogue du Game Pass, en novembre 2026. De plus, la firme en a profité pour révéler les jeux qui quitteront le Game Pass, dans les prochaines semaines.

Les nouveaux jeux Game Pass pour novembre 2026

Les joueurs et les joueuses, qui possèdent un abonnement actif au Game Pass, vont pouvoir découvrir de nouveaux jeux sur consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur PC, en novembre 2026. Mais, sans plus tarder, voici la liste des jeux qui débarquent sur le Game Pass, dans les semaines à venir. À chaque fois, nous vous précisons les plateformes concernées et nous vous indiquons la date d'arrivée dudit jeu dans le catalogue.

Jeu Date d'arrivée Plateforme(s) Abonnement(s) Football Manager 27 (PC) Disponible PC Ultimate, PC Game Pass Pit of Goblin Disponible Cloud, Xbox Series X|S et PC Ultimate, Premium, PC Game Pass Vampire Crawlers 4 novembre Cloud, Xbox Series X|S, consoles portables et PC Ultimate, Premium, PC Game Pass Void/Breaker 4 novembre Cloud, Xbox Series X|S et PC Ultimate, Premium, PC Game Pass Escape Academy 2: Back 2 School 5 novembre Cloud, Xbox Series X|S, consoles portables et PC Ultimate, PC Game Pass Firefighting Simulator: Ignite 5 novembre Cloud, Xbox Series X|S et PC Ultimate, Premium, PC Game Pass MySims Cozy Bundle 5 novembre Cloud, consoles et PC Ultimate, PC Game Pass Football Manager 2027 Console 10 novembre Cloud, Xbox Series X|S et PC Ultimate, PC Game Pass Warhammer Survivors 10 novembre Cloud, Xbox Series X|S, consoles portables et PC Ultimate, PC Game Pass Tanuki: Pon's Summer 10 novembre Cloud, consoles et PC Ultimate, PC Game Pass Hope in the City 11 novembre Cloud, Xbox Series X|S et PC Ultimate, PC Game Pass Thronefall 11 novembre Cloud, Xbox Series X|S, consoles portables et PC Ultimate, Premium, PC Game Pass John Carpenter's Toxic Commando 12 novembre Cloud, Xbox Series X|S et PC Ultimate, Premium, PC Game Pass Aphelion 17 novembre Cloud, Xbox Series X|S, consoles portables et PC Ultimate, Premium, PC Game Pass Paw Patrol: Dino World 17 novembre Cloud, consoles et PC Ultimate, Premium, PC Game Pass







Comme toujours, l'article sera mis à jour dès que Microsoft annoncera d'autres mouvements pour le mois de novembre 2026 en ce qui concerne le catalogue du Game Pass.

Qu'est-ce que le Game Pass ?

Le Game Pass permet aux joueurs et aux joueuses d'accéder, entre autres, à un catalogue de jeux qui est régulièrement étoffé. Plusieurs abonnements sont proposés en fonction de votre plateforme, c'est-à-dire PC ou bien consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series).

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Il existe différents abonnements, avec des avantages divers : la formule Essential, qui est à 8,99 € par mois, mais aussi la Premium, affichée à 12,99 € par mois. En outre, les joueurs et les joueuses peuvent opter pour la formule Ultimate, dont le prix est de 20,99 € par mois (tarif modifié en avril 2026, 26,99 € avant changement).