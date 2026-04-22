Vampire Crawlers Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 22 avril 2026 à 14h20
Le Steam Deck, qui connaît un vrai succès depuis son lancement sur le marché, est très souvent utilisé par la communauté, mais peut-il faire tourner, comme il se doit, Vampire Crawlers ? Nous vous partageons la réponse.
Vampire Crawlers Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?

Disponible depuis la fin du mois d'avril 2026 sur diverses plateformes de jeu, Vampire Crawlers, qui est développé ainsi qu'édité par poncle, est un deckbuilder roguelite au tour par tour. Comme toujours, la communauté se pose naturellement plusieurs questions à propos des possibilités du titre de poncle. Ainsi, certains joueurs et joueuses se demandent si Vampire Crawlers est compatible et/ou jouable sur Steam Deck.

Est-il possible de jouer à Vampire Crawlers sur Steam Deck ? 

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Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Grâce aux informations disponibles sur la page Steam du titre, nous sommes en mesure de vous fournir une réponse concernant la console de Valve et le deckbuilder roguelite de poncle : Vampire Crawlers est bel et bien jouable ainsi que compatible sur Steam Deck.

Sur la page Steam du titre en question, nous pouvons, effectivement, lire la mention « Compatible » dans l'encart « Compatibilité avec Steam Deck », situé dans une colonne sur la droite. À cet endroit, il est, d'ailleurs, précisé ceci : « Les tests de compatibilité avec Steam Deck de Valve indique que Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors est "compatible". Ce jeu fonctionne parfaitement sur Steam Deck avec les contrôles et l'affichage intégrés ».

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De ce fait, et comme vous l'aurez compris, il est tout à fait possible d'utiliser le Steam Deck de Valve pour jouer à Vampire Crawlers. Cette information devrait ravir la communauté, notamment les joueurs et les joueuses qui possèdent ladite console, et plus précisément celles et ceux qui apprécient pouvoir jouer à leurs jeux lors de déplacements ou bien tranquillement dans leur canapé.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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