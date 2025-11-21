Le phénomène Vampire Survivors s'étend avec un spin-off extrêmement prometteur

Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard Survivors est un jeu de cartes roguelite au tour par tour par les créateurs de Vampire Survivors. Jouez vos cartes par ordre de mana pour créer des combos infinis, explorez des donjons remplis de trésors, construisez des decks surpuissants et vivez un carnage stratégique et hyper-déchaîné à chaque partie.