Le phénomène Vampire Survivors s'étend avec un spin-off extrêmement prometteur

Poncle surprend tout le monde. Après le succès planétaire de Vampire Survivors, le studio dévoile Vampire Crawlers. Prévu pour 2026, ce spin-off délaisse l'action pure pour le deckbuilding tactique, tout en promettant de garder l'essence addictive de son aîné.
C'est une annonce qui a pris de court les amateurs de rogue-lite lors du dernier Xbox Showcase. Le studio poncle, géniteur du phénomène mondial Vampire Survivors
, a levé le voile sur sa prochaine production majeure. Intitulé Vampire Crawlers : The Turbo Wildcard from Vampire Survivors
, ce nouveau titre ne se contente pas de reprendre la formule gagnante de son aîné, mais tente un pari audacieux : transposer l'intensité de la survie automatique vers le genre cérébral du deckbuilding au tour par tour
. Une transition surprenante pour une franchise connue pour son action débridée, mais qui s'inscrit dans une volonté d'étendre l'univers de la licence.
Un changement de genre radical mais fidèle
Si le premier opus vous demandait simplement de vous déplacer pour survivre à des hordes infinies, Vampire Crawlers change la donne
. Ici, vous devrez construire des decks performants pour explorer des donjons. Le cœur du gameplay repose sur un système de combos ingénieux puisque les joueurs doivent jouer leurs cartes dans un ordre ascendant de mana. Chaque action amplifie l'effet de la suivante, créant une dynamique de puissance exponentielle qui rappelle la montée en puissance jouissive du jeu original. L'ajout de cartes « Joker » permettra de prolonger ces chaînes pour des dégâts dévastateurs.
Le studio promet un rythme « turbo » flexible. Que vous soyez du genre à calculer chaque coup méticuleusement ou à jouer vos cartes à toute vitesse, le système est conçu pour garantir des résultats cohérent
s. C'est là toute la promesse de poncle, celle de garder l'immédiateté et le chaos visuel de la série, mais dans un format tactique.
L'humour et la générosité au rendez-vous
Fidèle à son ADN, le studio ne manque pas d'humour dans sa communication
. L'une des grandes « nouveautés » mises en avant est la présence de murs dans les donjons, une rareté dans les vastes plaines du jeu original. Au-delà de la blague, l'exploration semble plus structurée, avec des étages à parcourir, des trésors à dénicher et des interactions avec l'environnement. La progression restera centrale avec l'ouverture de coffres, l'obtention de gemmes et l'invocation de Survivors pour déclencher des effets en cascade.
Luca Galante, le directeur de poncle, ne cache pas son enthousiasme quant au potentiel addictif de ce nouveau né :
J'ai accumulé plus de 3 000 heures de jeu sur Vampire Survivors au fil des années, et le compteur continue de tourner. Vampire Crawlers n'est même pas encore sorti et il est déjà en passe de suivre la même trajectoire pour moi !
Une stratégie d'expansion collaborative
Ce projet marque le début d'une nouvelle ère pour poncle. L'objectif est de créer une série de spin-offs en appliquant les piliers du studio
, accessibilité, petit prix, rejouabilité, à d'autres genres. Fait intéressant, ces projets sont développés en collaboration avec d'autres studios indépendants, permettant à l'équipe principale de se concentrer sur un projet encore secret lié à l'avenir canonique de Vampire Survivors. Vampire Crawlers est attendu pour 2026 sur Steam, Xbox Series, PS5, Switch et mobiles
, avec une disponibilité immédiate dans le Xbox Game Pass. Plus d'informations seront communiquées ces prochains mois.
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