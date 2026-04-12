Plusieurs joueurs et joueuses se demandent si Vampire Crawlers est dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.

Vampire Crawlers est-il dans le Game Pass ?

prepare your thumbs. they've got more controls to learn soonhttps://t.co/naHSPkWMzp pic.twitter.com/G0Bi4sjpBX — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) April 7, 2026

Développé ainsi qu'édité par poncle,, qui est considéré comme un jeu de cartes roguelite au tour par tour, arrive au cours du mois d'avril 2026 sur diverses plateformes. De nombreuses personnes attendent, d'ailleurs, le titre. Certaines d'entre elles se posent plusieurs questions à son sujet et se demandent notamment si le nouveau jeu de poncle est présent dans le, afin de savoir si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant ou non.Ci-dessous, nous vous partageonsNe faisons pas durer le suspense plus longtemps. La communauté sera, très certainement, ravie d'apprendre que la réponse est positive :, et ce, depuis sa sortie, qui remonte au 21 avril 2026. Cette information a notamment été dévoilée lors de la révélation des jeux entrants dans leen avril de cette année.À ce sujet, soulignons le fait que le titre de poncle est accessible via un abonnement actif au Game Pass Ultimate et PC Game Pass, sur Xbox Series et PC. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, si vous avez l'une de ces deux formules du, vous pourrez découvrirvia le fameux service de Microsoft, et ce, sans surcoût. Toutefois, et comme vous vous en doutez, il est tout à fait possible que poncle décide de le retirer du catalogue, à l'avenir. Si tel est le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons, bien évidemment, cet article à jour.Rendez-vous donc le 21 avril 2026 pour découvrir. Date à laquelle le jeu de cartes roguelite se rendra disponible sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch. Les versions iOS et Android devraient débarquer au cours de cette année 2026, mais nous ne possédons pas de date précise, pour le moment.