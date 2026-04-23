Après Vampire Crawlers, le studio derrière Vampire Survivors prépare une avalanche de nouveaux projets

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 23 avril 2026 à 11h04
Après avoir conquis plus de 27 millions de joueurs, le studio Poncle passe à la vitesse supérieure. Entre l'ouverture de nouveaux bureaux à l'international, la sortie d'un spin-off inédit et une quinzaine de projets en préparation, les créateurs de Vampire Survivors redessinent l'avenir de la scène indépendante.
Après Vampire Crawlers, le studio derrière Vampire Survivors prépare une avalanche de nouveaux projets

Le succès fulgurant de Vampire Survivors n'était qu'un début. Depuis sa sortie en accès anticipé, le titre a rassemblé plus de 27 millions d'adeptes à travers le monde. Loin de se reposer sur ses lauriers, le studio britannique Poncle, fondé par Luca Galante, a décidé d'investir massivement les revenus générés pour étendre son univers et soutenir la création indépendante, tout en conservant une philosophie à contre-courant de l'industrie traditionnelle.

Une expansion internationale et quinze projets sur le feu

La récente prise de parole de Matteo Sapio, directeur de la stratégie chez Poncle, lors du London Games Festival, a mis en lumière les ambitions dévorantes du studio. L'entreprise travaille actuellement sur une quinzaine de projets distincts. Face à l'emballement médiatique, un porte-parole a rapidement précisé qu'il ne s'agissait pas de quinze jeux complets, mais d'un mélange savant de nouvelles licences, de contenus additionnels et de mises à jour gratuites.

Pour soutenir cette cadence infernale, Poncle ouvre de nouveaux studios en Italie et au Japon. Cette implantation nippone s'explique par une volonté de faciliter les échanges avec les acteurs locaux, ces derniers préférant historiquement négocier avec des entités basées sur leur territoire. Malgré cette croissance, la direction refuse catégoriquement d'adopter un modèle de production massif.

Notre idée est d'avoir de petites équipes de cinq à quinze personnes travaillant sur différents projets. C'est ainsi que nous pensons maintenir cet esprit indépendant, qui consiste principalement à avoir la liberté de prendre des risques avec de nouvelles idées. Nous ne voulons pas devenir un studio AAA.

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Le moteur de jeu partagé avec les autres créateurs

Conscient que son concept de jeu de survie en arène est devenu un genre à part entière, Poncle a développé le Vampire Survivor Engine. Ce moteur maison est mis à la disposition de partenaires de confiance, qualifiés de gardiens de la propriété intellectuelle. C'est grâce à cette technologie que des titres comme Warhammer Survivors peuvent voir le jour. Le studio confie ainsi les clés de son succès à des développeurs qui maîtrisent sur le bout des doigts la mythologie des franchises adaptées.

Le succès immédiat de Vampire Crawlers

Toutes ces annonces ont été faites alors que le nouveau projet de Poncle, Vampire Crawlers, vient de sortir sur la quasi-totalité des plateformes (PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch). Il s'agit d'un jeu de cartes hybride basé dans l'univers de Vampire Survivors, qui devrait plaire à tous les amateurs du genre. Le titre rencontre déjà un franc succès avec près de 30 000 joueurs connectés simultanément sur Steam peu après son lancement, et des retours très positifs.

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Proposé à un prix très abordable et disponible dès le premier jour dans le catalogue Xbox Game Pass, ce spin-off à tout pour séduire la communauté. Si Poncle a décidé de mettre en pause ses activités d'édition pour les jeux tiers afin de se recentrer sur ses propres créations, l'avenir s'annonce radieux pour les amateurs de la franchise et l'empire bâti par Luca Galante n'a pas fini de s'étendre.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

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