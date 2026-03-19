Vampire Crawlers annonce sa date de sortie, qui est proche

ponce a, récemment, révélé la date de sortie de Vampire Crawlers, qui n'est pas si éloignée que cela... en tout cas pour certains.
Depuis sa toute première révélation, qui remonte au mois de novembre 2025, de nombreux joueurs et joueuses attendent avec impatience de poser les mains sur le spin-off du premier jeu de poncle, soit Vampire Crawlers
. Jusqu'à présent, le jeu de cartes ne disposait que d'une fenêtre de lancement. Or, cela vient de changer : Vampire Crawlers possède sa date de sortie
.
Vampire Crawlers nous donne rendez-vous en avril 2026
En effet, via une récente publication sur son compte Twitter/X, ponce a annoncé que Vampire Crawlers se rendra disponible le 21 avril 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch
. Pour l'heure, nous ne possédons pas encore d'informations concernant son tarif, mais cela sera très certainement révélé dans les semaines à venir.
Rappelons, à ce sujet, qu'il est d'ores et déjà possible d'ajouter Vampire Crawlers
à sa liste de souhaits et qu'une version démo gratuite est actuellement disponible, notamment sur Steam. Malheureusement, certains joueurs et joueuses vont devoir encore patienter avant de pouvoir le découvrir.
Une sortie plus tard sur iOS et Android pour Vampire Crawlers
Comme précisé dans la même publication sur Twitter/X, la version iOS et Android de Vampire Crawlers
ne sera pas disponible tout de suite. poncle précise que le titre arrivera plus tard au cours de cette année 2026 sur appareils iOS et Android
. Celles et ceux qui comptaient y jouer sur ces plateformes vont, ainsi, devoir attendre encore quelques mois.
Nul doute que ce spin-off, qui est plutôt attendu par la communauté, trouvera de nombreux preneurs lors de sa sortie sur PC et consoles, le 21 avril 2026. Soulignons le fait que Vampire Crawlers
entrera dans le catalogue du Game Pass, dès le jour de sa sortie.
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