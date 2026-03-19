Vampire Crawlers annonce sa date de sortie, qui est proche

ponce a, récemment, révélé la date de sortie de Vampire Crawlers, qui n'est pas si éloignée que cela... en tout cas pour certains.

Vampire Crawlers nous donne rendez-vous en avril 2026

Vampire Crawlers is ready and it's coming... on April 21st 2026 😏🍷



more cards, more places to crawl & more hours to say goodbye to!



get ready to experience TurboTurn in all of it's glory 😈 pic.twitter.com/p03DgJvZxN — Vampire Survivors 🦇 (@poncle_vampire) March 19, 2026

Une sortie plus tard sur iOS et Android pour Vampire Crawlers

Depuis sa toute première révélation, qui remonte au mois de novembre 2025, de nombreux joueurs et joueuses attendent avec impatience de poser les mains sur le spin-off du premier jeu de poncle, soit. Jusqu'à présent, le jeu de cartes ne disposait que d'une fenêtre de lancement. Or, cela vient de changer :En effet, via une récente publication sur son compte Twitter/X, ponce a annoncé que. Pour l'heure, nous ne possédons pas encore d'informations concernant son tarif, mais cela sera très certainement révélé dans les semaines à venir.Rappelons, à ce sujet, qu'il est d'ores et déjà possible d'ajouterà sa liste de souhaits et qu'une version démo gratuite est actuellement disponible, notamment sur Steam. Malheureusement, certains joueurs et joueuses vont devoir encore patienter avant de pouvoir le découvrir.Comme précisé dans la même publication sur Twitter/X, la version iOS et Android dene sera pas disponible tout de suite.. Celles et ceux qui comptaient y jouer sur ces plateformes vont, ainsi, devoir attendre encore quelques mois.Nul doute que ce spin-off, qui est plutôt attendu par la communauté, trouvera de nombreux preneurs lors de sa sortie sur PC et consoles, le 21 avril 2026. Soulignons le fait queentrera dans le catalogue du Game Pass, dès le jour de sa sortie.