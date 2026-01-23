Vampire Crawlers, le spin-off de Vampire Survivors, va lancer une démo

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 23 janvier 2026 à 15h58
Le créateur du phénomène Vampire Survivors revient avec une annonce majeure. Poncle a confirmé l'arrivée imminente de la première démo jouable pour son spin-off, Vampire Crawlers. Prévue pour le Steam Next Fest et sur Xbox, cette version d'essai promet de dévoiler un gameplay hybride surprenant.
Vampire Crawlers, le spin-off de Vampire Survivors, va lancer une démo
Le studio poncle vient d'officialiser la date de sortie de la toute première démo publique de Vampire Crawlers. Ce titre, présenté comme un jeu de cartes tour par tour avec des éléments roguelite sera accessible à tous dès le 23 février 2026 par le biais d'une démo, dans le cadre du Steam Next Fest, mais les joueurs Xbox ne seront pas en reste puisque la démo sera également disponible sur le Game Pass à la même date.

Un spin-off qui réinvente la formule

Annoncé initialement en novembre 2025, ce projet a déjà suscité un engouement massif, cumulant plus de 200 000 ajouts aux listes de souhaits sur Steam. Vampire Crawlers s'éloigne du gameplay purement arcade de son prédécesseur pour explorer le genre du deckbuilder et du dungeon crawler. 

Pour accompagner cette annonce, poncle a lancé une nouvelle série de vidéos intitulée Let's Explore Vampire Crawlers, dont le premier épisode détaille les mécaniques centrales. L'innovation majeure réside dans le système déposé « Turboturn ». Contrairement aux jeux au tour par tour classiques où le rythme est souvent brisé par la lenteur des animations, ce système permet d'enchaîner les actions sans temps mort.

Le jeu empile intelligemment les commandes et les exécute avec précision, offrant une expérience que les développeurs qualifient de « rythmé et visuellement gratifiant », permettant aux joueurs de conserver un rythme chaotique propre à la licence.

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Des cartes à personnaliser à l'infini

L'autre pilier du gameplay révélé aujourd'hui concerne la personnalisation des cartes via des gemmes. Ce système promet une profondeur stratégique importante. Les joueurs pourront modifier leurs cartes avec divers effets, allant de simples multiplicateurs de dégâts bruts jusqu'aux fameuses « Évolutions d'Armes » bien connues des joueurs. L'objectif est clair, donner aux joueurs les outils nécessaires pour créer des combos dévastateurs capables de « casser le jeu », fidèle à l'esprit de puissance exponentielle de la série originale.

Miniature vidéo

Si la démo de Vampire Crawlers est prévue pour la fin du mois de février, le 23, la sortie du jeu, qui se fera sur PC, Xbox Series, PS5 et Nintendo Switch, est attendue cette année, sans plus de précision pour le moment.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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