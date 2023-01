VALORANT : Son portage sur d'autres plateformes est toujours en cours

VALORANT toujours prévu sur d'autres plateformes

Riot Games s'est récemment exprimé sur le futur de, par le biais d'une vidéo précisant les objectifs du jeu en 2023. Nous avons, entre autres, appris que le rythme des Actes et des Épisodes serait conservé, ajoutant des cartes et des Agents, mais que des modes inédits seront aussi introduits . Deux ont été teasés, les modes Swiftplay et team deathmach, qui arriveront tous les deux en 2023, sans plus d'informations pour le moment.Mais la productrice exécutive, Anna Donlon,, bien que cela prenne plus de temps que prévu.En effet, en conclusion de la vidéo, le point est fait sur la disponibilité du FPS et Anna Donlon précise que « nous continuons notre travail pour apporter VALORANT sur de nouvelles plateformes », mais cela évolue « plus lentement que ce que nous espérons ». C'est pourquoi la version mobile n'a pas refait parler d'elle depuis son annonce, en juin 2021, bien que des images aient fuité en début d'année 2022.Le portage sur consoles PlayStation et Xbox de VALORANT n'a pas été officiellement annoncé, mais tout porte à croire que nous y aurons droit, puisque Riot Games a effectué des recrutements pour des développeurs spécialisés dans les jeux sur consoles. Une annonce quant à ces projets devrait normalement avoir lieu cette année.En attendant, rappelons que. Une tier list des meilleurs Agents est mise à votre disposition, pour vous aider dans votre choix.