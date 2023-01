VALORANT : Riot tease des modes inédits pour 2023

Plusieurs nouveaux modes arrivent sur VALORANT

Deux ans et demi après sa sortie,a bien évolué, notamment en termes de contenu. Les joueurs ont pu découvrir une pléthore d'ajouts, comme des Agents et des cartes, mais aussi des modes inédits, permettant de varier l'expérience. Alors que le FPS soufflera, déjà, sa troisième bougie en juin, Riot Games a souhaité faire le point en teasant certaines des choses à venir en 2023, par le biais d'une vidéo.Andy Ho, le directeur du jeu, annonce « une grande année 2023 » pour, expliquant, sans spoiler les joueurs,. Les développeurs continueront de suivre le rythme des Actes et des Épisodes, introduisant « de nouveaux Agents, des cartes et des skins ». Mais ce qui intéressera probablement le plus la communauté c'est que, dans le but « d'ajouter plus de façon de jouer »., qui n'a toutefois pas été détaillé, si ce n'est quelques images qui ne nous apprennent pas grand-chose. Le directeur du jeu promet un outre une nouvelle méta et une façon inédite de débloquer du contenu en jeu. La partie compétitive fera également peau neuve avec une belle évolution, selon ses mots.La productrice exécutive, Anna Donlon, remercie bien évidemment la communauté pour son implication,. Riot Games nous en dira plus au cours des prochaines semaines, lorsque ces nouveautés seront sur le point de débarquer.