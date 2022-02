VALORANT Mobile : Quand arrive-t-il sur téléphone ?

Quand sortira la version mobile de VALORANT ?

À la surprise générale, Riot Games a annoncé, en juin 2021,, sans nous donner plus d'informations à l'époque. Ce choix, qui peut sembler énigmatique, est en réalité une façon de s'immiscer sur un marché très populaire, où Activision, Electronic Arts, Epic Games et Krafton, pour ne citer qu'eux, avec respectivement les présences, déjà actées ou futures, de Call of Duty: Mobile, Apex Legends et Battlefield, Fortnite et PUBG, permettant auxdits studios de gagner gros.Riot Games, avec VALORANT, a donc souhaité, lui aussi, profiter du potentiel du marché mobile, en annonçant le portage de son FPS, qui peut se targuer d'avoir une communauté de plus de 14 millions de joueurs, uniquement sur PC.De ce fait, de nombreux joueurs se demandent. Aucune date de sortie n'a été indiquée par les développeurs, mais compte tenu des informations dont nous disposons à l'heure actuelle (aucune),, à moins d'une très bonne surprise. Le studio, qui avait annoncé ce portage à l'occasion du premier anniversaire du FPS, pourrait nous en dire un peu plus à la même période, en juin de cette année.Concernant le portage en lui-même, nous devrions avoir le droit à une version autonome, qui n'est pas compatible avec le cross-play, comme le sera Apex Legends Mobile , étant donné que les développeurs vont probablement faire quelques ajustements pour le gameplay.En attendant une communication plus explicite de la part des développeurs, nous rappelons qu' une version consoles semble également en préparation , selon une récente offre d'emploi. D'ici quelques mois, VALORANT pourrait donc se retrouver jouable sur la quasi-totalité des plateformes, hormis la Nintendo Switch, qui n'a pas encore été mentionnée.