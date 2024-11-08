VALORANT : Riot travaille sur une fonctionnalité ultra importante et attendue

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 08 novembre 2024 à 15h45
Il semblerait que Riot va prochainement proposer l'une des fonctionnalités de LoL sur VALORANT, avec que les joueurs puissent se faire quelques cadeaux.
VALORANT : Riot travaille sur une fonctionnalité ultra importante et attendue
Le FPS de Riot, qui a fêté ses quatre ans en juin dernier, a pris de l'ampleur ces dernières semaines avec un portage plutôt réussi sur PS5 et Xbox Series. C'est maintenant toute une communauté qui peut s'affronter en ligne et tenter d'atteindre le meilleur classement, avec son ou ses Agents préférés.

Comme moult jeux compétitifs aujourd'hui, les joueurs de VALORANT peuvent personnaliser leurs armes, notamment, avec des skins. Et selon les dernières rumeurs, Riot travaillerait sur un système de cadeaux, pour pouvoir offrir ses skins à ses amis.

Bientôt des cadeaux dans VALORANT ?

Cette fonctionnalité peut paraître étonnante pour les moins coutumiers du fait, mais reste très appréciée chez une partie des joueurs. Fortnite le permettait fut un temps, tout comme Rocket League (avec également les échanges), donnant la possibilité aux joueurs de s'envoyer des cadeaux, directement depuis la boutique ou leur inventaire. LoL permet par exemple à sa communauté d'offrir des skins ou des coffres à ses amis, faisant alors de nombreux heureux.
Le studio pourrait d'ailleurs implanter cette fonctionnalité dans VALORANT, comme l'indique ValorLeaks sur X, souvent très bien informé. Selon ses informations, Riot travaille actuellement sur les cadeaux pour le FPS, que ce soit sur PC ou console. Les joueurs pourront offrir des items (skins d'arme, cartes de joueur, charmes...) et des bundles à leurs amis. 

Bien évidemment, l'information n'étant pas encore officielle, il convient de prendre tout cela avec des pincettes. Riot Games pourrait nous en dire plus ces prochaines semaines, ou au début de l'année 2025.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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