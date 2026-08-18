VALORANT : MàJ 13.04, patch notes de la mise à jour du 18 août

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 18 août 2026 à 16h06
Retrouvez le patch notes de la mise à jour 13.04 de VALORANT, publiée ce 18 août sur PC et consoles.
VALORANT : MàJ 13.04, patch notes de la mise à jour du 18 août

VALORANT lance son acte 5 en ce mois d'août, et propose donc une petite mise à jour. Celle-ci reste mineure, mais permet de corriger quelques soucis, tout en revoyant le map pool. Breeze est laissée de côté quelque temps, et est remplacée par Abyss.

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Mais pour en savoir plus sur ces changements, vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 13.04 de VALORANT ci-dessous. Rappelons qu'une tier list des meilleurs Agents est également disponible.

TOUTES LES PLATEFORMES

MISES À JOUR DES CARTES

  • Mises à jour de la liste des cartes
    • ABYSS INTÈGRE les files Compétition et Combat à mort.
    • BREEZE QUITTE les files Compétition et Combat à mort.

CORRECTIONS DE BUGS

  • Agent
    • Correction d'un problème où l'icône de la Caméra espionne de Cypher sur la minicarte était mal orientée.
    • Correction d'un problème où l'animation d'équipement de la Morsure du serpent de Viper s'affichait incorrectement du point de vue d'un ennemi.
    • Correction d'un problème à cause duquel les effets visuels à la troisième personne du GravNet de Deadlock pouvaient disparaître après qu'un joueur s'est déconnecté puis reconnecté à la partie.
  • Stabilité
    • Correction d'un problème où le fait de passer à plusieurs reprises entre Trouble-fête et Ruse de Clove pouvait entraîner le gel et la déconnexion d'un joueur.

PC UNIQUEMENT

MISES À JOUR DE PREMIER

Bienvenue dans la phase V26A5 ! Les parties commencent le 18 août.

  • Cette phase se déroulera sur cinq semaines au lieu des sept habituelles.
  • Les équipes ayant un score Premier d'au moins 450 se qualifient pour les play-offs du 20 septembre.
    • Dans Concurrent et Invitation, la qualification dépend toujours de votre classement. Consultez la page du classement pour plus d'informations.

Divisions Concurrent et Invitation :

  • Les play-offs se joueront sur deux jours ! La première manche des play-offs aura lieu le 19 septembre. Les équipes qui se qualifient lors du premier tour reviendront le 20 septembre pour la finale.

CORRECTIONS DE BUGS

  • Cosmétiques
    • Correction d'un bug où l'animation de toutes les armes de mêlée à transformation (comme Kuronami 2.0 et Nocturnum) ne se transformait pas lors de leur inspection.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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