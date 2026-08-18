VALORANT : MàJ 13.04, patch notes de la mise à jour du 18 août

Retrouvez le patch notes de la mise à jour 13.04 de VALORANT, publiée ce 18 août sur PC et consoles.

VALORANT lance son acte 5 en ce mois d'août, et propose donc une petite mise à jour. Celle-ci reste mineure, mais permet de corriger quelques soucis, tout en revoyant le map pool. Breeze est laissée de côté quelque temps, et est remplacée par Abyss.

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Mais pour en savoir plus sur ces changements, vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 13.04 de VALORANT ci-dessous. Rappelons qu'une tier list des meilleurs Agents est également disponible.