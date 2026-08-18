VALORANT : MàJ 13.04, patch notes de la mise à jour du 18 août
Publié par Corentin Rimbert
le 18 août 2026 à 16h06
le 18 août 2026 à 16h06
Retrouvez le patch notes de la mise à jour 13.04 de VALORANT, publiée ce 18 août sur PC et consoles.
VALORANT lance son acte 5 en ce mois d'août, et propose donc une petite mise à jour. Celle-ci reste mineure, mais permet de corriger quelques soucis, tout en revoyant le map pool. Breeze est laissée de côté quelque temps, et est remplacée par Abyss.
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Mais pour en savoir plus sur ces changements, vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 13.04 de VALORANT ci-dessous. Rappelons qu'une tier list des meilleurs Agents est également disponible.
TOUTES LES PLATEFORMES
MISES À JOUR DES CARTES
- Mises à jour de la liste des cartes
- ABYSS INTÈGRE les files Compétition et Combat à mort.
- BREEZE QUITTE les files Compétition et Combat à mort.
CORRECTIONS DE BUGS
- Agent
- Correction d'un problème où l'icône de la Caméra espionne de Cypher sur la minicarte était mal orientée.
- Correction d'un problème où l'animation d'équipement de la Morsure du serpent de Viper s'affichait incorrectement du point de vue d'un ennemi.
- Correction d'un problème à cause duquel les effets visuels à la troisième personne du GravNet de Deadlock pouvaient disparaître après qu'un joueur s'est déconnecté puis reconnecté à la partie.
- Stabilité
- Correction d'un problème où le fait de passer à plusieurs reprises entre Trouble-fête et Ruse de Clove pouvait entraîner le gel et la déconnexion d'un joueur.
PC UNIQUEMENT
MISES À JOUR DE PREMIER
Bienvenue dans la phase V26A5 ! Les parties commencent le 18 août.
- Cette phase se déroulera sur cinq semaines au lieu des sept habituelles.
- Les équipes ayant un score Premier d'au moins 450 se qualifient pour les play-offs du 20 septembre.
- Dans Concurrent et Invitation, la qualification dépend toujours de votre classement. Consultez la page du classement pour plus d'informations.
Divisions Concurrent et Invitation :
- Les play-offs se joueront sur deux jours ! La première manche des play-offs aura lieu le 19 septembre. Les équipes qui se qualifient lors du premier tour reviendront le 20 septembre pour la finale.
CORRECTIONS DE BUGS
- Cosmétiques
- Correction d'un bug où l'animation de toutes les armes de mêlée à transformation (comme Kuronami 2.0 et Nocturnum) ne se transformait pas lors de leur inspection.
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