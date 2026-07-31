VALORANT : Pourquoi l'Agent Waylay a-t-elle été désactivée par Riot Games ?

Riot Games a pris la décision de retirer temporairement le Dueliste Waylay de l'ensemble des modes de jeu de VALORANT. En cause : un problème d'affichage lié à sa compétence Réfraction qui compromet directement l'équité compétitive des parties.

Depuis ce 31 juillet 2026, la duelliste Waylay est indisponible dans VALORANT, le FPS tactique de Riot Games. Les développeurs ont réagi rapidement suite au signalement d'un bug visuel accordant un avantage injuste en jeu. Pour l'heure, aucune date de retour précise n'a été communiquée, mais le personnage devrait réintégrer le roster dès le déploiement d'un correctif ou lors du prochain patch.

Un bug visuel lié à la compétence Réfraction

La décision de Riot Games fait suite à un dysfonctionnement touchant directement l'aptitude signature de l'agent : Réfraction. Cette compétence permet à Waylay de se ruée vers une balise lumineuse tout en étant invulnérable. Or, après l'activation de ce pouvoir, des informations visuelles erronées s'affichent à l'écran du joueur.

Dans un jeu où la précision des informations et la lisibilité des lignes de vue sont cruciales, ce bug permet de décaler, de tirer ou de se replacer en bénéficiant de visuels faussés. Riot Games s'est exprimé à ce sujet sur le réseau social X (Twitter) : « Nous avons connaissance d'un bug qui amène Waylay à voir des informations visuelles incorrectes après l'utilisation de sa capacité Réfraction. En raison des répercussions sur l'intégrité compétitive, elle a été désactivée. »

Waylay est-elle disponible dans les autres modes de jeu ?

Pour garantir une équité totale, la désactivation appliquée par l'éditeur touche l'intégralité des files d'attente de VALORANT :

Mode Compétitif

Non-classé

Partie Rapide

Parties personnalisées

Il est donc impossible de sélectionner le personnage, quel que soit le mode choisi, jusqu'à la résolution complète du problème, sauf dans les modes secondaires qui ne sont pas cités.











Quelles alternatives en attendant le correctif ?

Pour compenser l'absence de Waylay dans le rôle d'ouvreur de ligne, les joueurs peuvent se tourner vers d'autres duellistes aux profils similaires comme Jett, Raze ou Neon.

Cette interruption survient alors que la saison actuelle (Acte 4 de l'année 2026) touche bientôt à sa fin, avec une conclusion programmée pour le 19 août 2026. Pour rappel, l'agent avait déjà fait l'objet d'ajustements légers de la part des développeurs au mois de mars dernier. Un message officiel sera publié dès que Waylay sera de nouveau opérationnelle, pas avant ce mardi 4 août, vraisemblablement.

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VALORANT est, pour rappel, disponible en free-to-play sur PC, PS5 et Xbox Series.