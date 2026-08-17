Riot Games dévoile Aeris, le bundle le plus magique de VALORANT

Riot Games vient d'annoncer la collection Aeris pour VALORANT. Prévue pour le 18 août avec l'Acte 5, cette ligne de cosmétiques inédite mêle fantasy intemporelle et esthétique moderne. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur ce bundle magique très attendu par la communauté.

Riot Games continue d'enrichir l'arsenal cosmétique de son jeu de tir tactique. Le studio vient de lever le voile sur la collection Aeris, une nouvelle ligne de skins qui fera son apparition dans la boutique de VALORANT le 18 août prochain, en même temps que le lancement très attendu de l'Acte 5. Cette nouvelle offre s'accompagnera également d'un passe de combat inédit, rempli de récompenses exclusives pour les joueurs les plus assidus.

Une esthétique magique et moderne

Riot Games décrit cette nouvelle ligne comme un mélange audacieux entre la fantasy classique et une approche résolument moderne. Le concept repose sur une nouvelle génération de mages d'élite qui ont abandonné les incantations traditionnelles pour réinventer la magie à travers l'art de la manipulation des cartes.

Chaque carte est gravée de sorts puissants, servant à la fois de conduit pour la magie et d'expression de l'identité et des compétences de son porteur. En mêlant une fantasy intemporelle à une esthétique moderne, la ligne de skins permet aux joueurs de canaliser leur pouvoir à travers des cartes enchantées et de se sentir comme les maîtres d'un nouvel art magique. Aeris fait évoluer l'expérience des skins de fantasy en rendant la magie personnelle, tactile et élégante.

Les armes bénéficient de nouvelles animations de rechargement entièrement pensées autour de cette thématique de la manipulation de cartes magiques. Les animations d'inspection sont décrites comme somptueuses, éthérées et mystiques. De plus, les développeurs ont pris le soin de glisser quelques secrets bien gardés, incitant les futurs acheteurs à ouvrir l'œil pour dénicher les divers easter eggs cachés dans les animations.

Le contenu détaillé et le prix du bundle Aeris

Pour s'offrir l'intégralité de cette collection de prestige, les joueurs devront débourser la somme de 9 500 Points VALORANT lors de sa sortie dans la boutique officielle. Un tarif qui s'aligne sur les bundles premium habituels du jeu, justifié par le niveau de détail et les effets visuels uniques de chaque arme. Voici la liste complète des éléments inclus dans le pack Aeris :

Arme de mêlée : Costume d'Aeris

Fusil d'assaut Vandal

Arme Bandit

Fusil de précision Marshal

Fusil Guardian

Un Flex

Une carte de joueur exclusive

Un porte-bonheur d'arme

L'arme de mêlée, baptisée le Costume d'Aeris est arme évolutive fascinante qui s'adapte en fonction de l'attaque utilisée par le joueur. Lors des combats, elle se transforme de manière fluide, passant d'une simple dague à une épée classique, pour finalement prendre la forme d'une imposante épée à deux mains. Chaque phase de transformation possède sa propre animation exclusive, accompagnée d'effets sonores et de particules visuelles spécifiques.

Tout cela sera disponible le 18 août, tout comme la prochaine mise à jour de VALORANT.