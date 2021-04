VALORANT : Leak de la prochaine carte, qui devrait s'appeler Foxtrot

New Map Name: Foxtrot | #VALORANT — Valorant Leaks (@ValorLeaks) March 31, 2021

New "Foxtrot" Unreleased Map Loading Music:



Because of this audio, I highly assume the map will be tropical / exotic themed. pic.twitter.com/CxfLEXeKY4 — Valorant Express - Datamining (@ValorantExpress) March 31, 2021

L'Épisode 2 de, lancé en janvier 2021, n'a pour le moment ajouté, en matière de contenu, que deux Agents, avec Yoru et Astra . Toutefois, et nous le savons déjà,, même si deux nouvelles ont vu le jour depuis la sortie du FPS lors de l'été 2020.En effet,. C'est en tout cas ce que laissent penser les dernières fuites parues sur la toile, qui ont, semble-t-il, révélé son nom. Selon les leaks,, ce qui nous ne laisse pas beaucoup d'indices sur la carte en question.Si aucune image n'a été pour le moment dévoilée par ces datamineurs,, pouvant peut-être nous mener sur une piste, celle d'une carte type tropicale/exotique.Bien évidemment, comme toujours lorsque nous avons affaire à des leaks, il faut prendre toutes ces informations avec du recul. Mais les fuites les plus sérieuses concernant Riot et plus particulièrement VALORANT se sont quasiment toutes vérifiées avec le temps.