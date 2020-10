VALORANT : Le nouvel Agent arrivera avec un peu de retard

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Initialement prévue pour sortir durant l'épisode 2, la carte Icebox arrivera finalement avec l'Acte 3 , ce qui chamboule quelque peu les plans de Riot Games. Suite à l'annonce de la nouvelle carte, le studio a tenu à dévoiler le programme de ce nouvel Acte qui, en plus de voir débarquer Icebox,Malheureusement, il va falloir se montrer un peu plus patient, puisque si la carte et la Passe de combat arrivent le 13 octobre par le biais d'un patch imposant,. Riot justifie ce choix en expliquant qu'ils auraient probablement quelques problèmes suite à l'arrivée de la nouvelle carte, et que pour les régler plus facilement, ils avaient fait le choix de repousser l'implantation de celui-ci pour éviter d'être surchargés de potentiels équilibrages à apporter.Aucune information n'a cependant été donnée le concernant, même si cela ne devrait plus tarder. Un petit aperçu a néanmoins été partagé, permettant de faire connaissance avec cette nouvelle arrivante, ainsi que quelques skins qui seront récupérables via le Passe de combat.Pour tout savoir des changements compétitifs, nous vous renvoyons vers cet article . L'Acte 3 de VALORANT sera lancé le 14 octobre, suite à la mise à jour majeure qui sera déployée le 13 octobre, dans la nuit.