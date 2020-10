VALORANT apportera des changements importants en ranked pour l'Acte 3

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



À quelques jours de l'arrivée de l'Acte 3 et des nouveautés qui vont avec, la campagne de teasing laissant penser que la neige et le froid seraient de la partie , Riot a également souhaité faire le point sur le mode ranked. Même si ce dernier permet d'instaurer une certaine compétitivité, l'expérience est loin d'être appréciée par les joueurs, notamment celles et ceux jouant seuls ou à deux. Une partie de la communauté a laissé de côté le FPS, suite au matchmaking et au fonctionnement du mode classé.Bonne nouvelle cependant,. Par exemple, les joueurs pourront, dans la mesure du possible, choisir leur serveur préféré, le but étant de pouvoir améliorer le ping. Autre changement important, et c'est probablement ce qu'il faut retenir,. Actuellement, il est possible de se retrouver avec des joueurs ayant six paliers de différence. Le chiffre sera divisé par deux, puisque seuls trois paliers d'écart seront maintenant autorisés.Finalement, le dernier changement majeur concerne les rangs IMMORTEL+,, pour encourager la coopération et l'esprit d'équipe et non plus les éliminations. Si les résultats sont concluants, cela pourrait être appliqué à tous les rangs. Riot Games continuera bien évidemment à apporter des changements en fonction du retour des joueurs dans les mois à venir.Pour rappel, l', et un nouvel Agent fera son arrivée, qui n'a pas encore été officialisé.