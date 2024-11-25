VALORANT dévoile le map pool pour la 10.0, avec deux nouvelles cartes

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 25 novembre 2024 à 17h19
Deux nouvelles cartes arrivent dans VALORANT, qui vont en remplacer deux autres, qui n'étaient pas forcément appréciées des joueurs. Tout cela sera effectif avec la mise à jour 10.0.
VALORANT dévoile le map pool pour la 10.0, avec deux nouvelles cartes
Les joueurs de VALORANT ont récemment accueilli la mise à jour 9.10, permettant d'ajuster encore un peu le gameplay. Mais Riot se montre très souvent transparent envers sa communauté, que ce soit dans son FPS ou dans LoL et TFT. C'est ainsi que le studio vient de révéler le map pool qui sera disponible avec la mise à jour 10.0.

Au total, deux cartes s'en iront, quand deux autres viendront les remplacer. Cette annonce a plutôt satisfait les joueurs.

Au revoir Ascent et Sunset

Les deux cartes qui s'en vont sont Ascent et Sunset. Et cette annonce a plutôt été bien accueillie par les joueurs, compte tenu des différentes réactions sous la publication de VALORANT sur X, que ce soit dans la version anglaise ou française du tweet.

Deux nouvelles cartes seront donc intégrées au map pool, ou plutôt réintégrées, puisque Fracture et Lotus reviendront à ce moment dans le FPS, une autre très bonne nouvelle pour les joueurs, qui apprécient ces deux cartes.

Map pool 10.0 de VALORANT

Ainsi, avec la mise à jour 10.0, le map pool compétitif devrait ressembler à celui-ci
  • Abyss
  • Bind
  • Fracture
  • Haven
  • Lotus
  • Pearl
Toutefois, Riot n'a pas donné de précision supplémentaire, et nous ne savons pas quand cette mise à jour sera disponible dans VALORANT. Il est très probable qu'elle n'arrive pas avant le début de l'année 2025. Dans tous les cas et comme toujours, nous vous tiendrons informés dès que de nouvelles informations sont communiquées.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

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