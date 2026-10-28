VALORANT : Hush, compétences et présentation de l'Agent

Qui est Hush ?
L'agent chinois Hush fait usage de sa télékinésie pour résoudre les affaires les plus difficiles. Combattant avec précision et finesse, elle redirige son outil utilitaire en plein vol pour perturber et disperser l'équipe ennemie avant de la faire léviter pour porter le coup fatal.
Compétences de Hush
Chaque Agent dans VALORANT est doté de quatre capacités uniques, permettant, en fonction du rôle prédéfini, de protéger et soigner ses coéquipiers ou bien d'infliger de lourds dégâts à ses adversaires. Les deux premières compétences peuvent être échangées contre des crédits, la troisième est gratuite une fois par round alors que la quatrième, l'ultime, sera chargée en fonction de vos performances durant les différents rounds composant une partie. Au vu de ses différentes compétences, Hush est un Duelliste. Les Duelliste sont des combattants indépendants, leur équipe attendant d'eux qu'ils mettent à profit leurs capacités pour entrer dans des zones contestées et à repousser les défenseurs.
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