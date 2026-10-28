VALORANT : Hush, compétences et présentation de l'Agent

Découvrez toutes les informations, compétences, conseils et astuces de Hush, l'Agent l'agent chinois de VALORANT.

Qui est Hush ?

L'agent chinois Hush fait usage de sa télékinésie pour résoudre les affaires les plus difficiles. Combattant avec précision et finesse, elle redirige son outil utilitaire en plein vol pour perturber et disperser l'équipe ennemie avant de la faire léviter pour porter le coup fatal.

Compétences de Hush

Chaque Agent dans VALORANT est doté de quatre capacités uniques, permettant, en fonction du rôle prédéfini, de protéger et soigner ses coéquipiers ou bien d'infliger de lourds dégâts à ses adversaires. Les deux premières compétences peuvent être échangées contre des crédits, la troisième est gratuite une fois par round alors que la quatrième, l'ultime, sera chargée en fonction de vos performances durant les différents rounds composant une partie. Au vu de ses différentes compétences, Hush est un Duelliste. Les Duelliste sont des combattants indépendants, leur équipe attendant d'eux qu'ils mettent à profit leurs capacités pour entrer dans des zones contestées et à repousser les défenseurs.

Ampoule aveuglante 100 ¤ pour 1 utilisation ÉQUIPEZ Ampoule aveuglante. TIREZ pour la lancer. Utilisez le TIR SECONDAIRE pour la préparer à la place. RÉACTIVEZ pour la diriger vers votre réticule. Elle explose sur n'importe quelle surface ou après un délai, aveuglant tous les joueurs qui la regardent.

Flux 200 ¤ pour 2 utilisations Créez INSTANTANÉMENT une ancre. Si Hush est en l'air, vous lévitez brièvement sur place. Après un délai, vous vous élancez vers l'ancre.

Déplacement Gratuit pour 1 utilisation ÉQUIPEZ Déplacement. TIREZ pour le lancer. Utilisez le TIR SECONDAIRE pour le préparer à la place. RÉACTIVEZ pour le diriger vers votre réticule. Celui-ci explose sur n'importe quelle surface ou après un délai, ce qui attire tous les joueurs vers le centre et les désoriente s'ils entrent en collision avec une surface ou un autre joueur. Se réinitialise toutes les 2 éliminations.