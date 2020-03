Alors que la sortie de VALORANT approche à grand pas, nombreux sont les joueurs à être à la recherche d'un serveur Discord communautaire afin de pouvoir discuter librement dans une bonne ambiance avec d'autres fans attendant impatiemment le FPS tactique de Riot Games.

Rejoignez le Discord VALORANT France

Vous n'êtes pas sans savoir que Riot Games souhaite faire deun titre compétitif, viable pendant de nombreuses années sur la scène esport. De ce fait, de nombreux joueurs occasionnels, semi-professionnels voire même professionnels, issus de différentes scènes esport déjà existantes telles qu'Overwatch, CSGO, Fortnite ou encore Apex Legends, se sont manifestés comme étant intéressés pour s'investir sérieusement lors de l'arrivée de VALORANT.Bien évidemment, quelques semaines seront nécessaires pour espérer stabiliser au mieux cette scène, notamment francophone. En attendant qu'elle le soit, certains amateurs des licences de Riot Games, et plus particulièrement des FPS en règle générale, se sont motivés pour lancer des communautés francophones sur les différents réseaux sociaux populaires. Naturellement,a été grandement privilégié, au vu des nombreuses fonctionnalités utiles offertes par le logiciel, et sera, sans aucun doute, un outil pratique pour proposer une quantité d'activités aux membres, en plus de les aider à trouver des coéquipiers.C'est pour toutes ces raisons que lea été créé, en ayant pour objectif de rassembler et de former une grande communauté de joueurs, pour que chaque membre puisse y trouver son compte et évoluer aux côtés de joueurs qui partagent les mêmes passions pour VALORANT. Que vous ayez des envies occasionnelles ou plus compétitives, en organisant ou participant à des tournois, tout en souhaitant rester informé de l'actualité VALORANT, ledevrait répondre à l'entièreté de vos attentes.