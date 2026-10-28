VALORANT : MàJ 13.09, patch notes de la mise à jour du 28 octobre

Pour cette nouvelle mise à jour, Riot propose aux joueurs un nouvel Agent, Hush, qui fait partie des duelliste. Elle rejoint le combat avec des compétences qui devraient la placer parmi les personnages les plus populaires. Pour le reste, de nombreuses corrections de bugs sont appliquées.
Mais pour en savoir plus sur ces changements, vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 13.09 de VALORANT ci-dessous. Rappelons qu'une tier list des meilleurs Agents est également disponible.
TOUTES LES PLATEFORMES
MISES À JOUR DES AGENTS
- Le nouvel agent Hush est désormais disponible en jeu !
- Originaire de la province de Guangdong, Hush fait usage de sa télékinésie pour résoudre les affaires les plus difficiles. Combattant avec précision et finesse, elle redirige son outil utilitaire en plein vol pour perturber et disperser l'équipe ennemie avant de la faire léviter pour porter le coup fatal.
- Compétences :
- Télékinésie (compétence passive)
- Hush peut ramasser des armes ou le spike (côté attaquant) et INTERAGIR avec des interrupteurs à une portée accrue.
- Déplacement
- ÉQUIPEZ Déplacement. TIREZ pour le lancer. Utilisez le TIR SECONDAIRE pour le préparer à la place. RÉACTIVEZ pour le diriger vers votre réticule. Il explose sur n'importe quelle surface ou après un délai, ce qui attire tous les joueurs vers le centre et les désoriente s'ils entrent en collision avec une surface ou un autre joueur. Se réinitialise toutes les 2 éliminations.
- Ampoule aveuglante
- ÉQUIPEZ Ampoule aveuglante. TIREZ pour la lancer. Utilisez le TIR SECONDAIRE pour la préparer à la place. RÉACTIVEZ pour la diriger vers votre réticule. Elle explose sur n'importe quelle surface ou après un délai, aveuglant tous les joueurs qui la regardent.
- Flux
- Créez INSTANTANÉMENT une ancre. Si Hush est en l'air, vous lévitez brièvement sur place. Après un délai, vous vous élancez vers l'ancre.
- Suspension
- Préparez INSTANTANÉMENT Suspension. TIREZ pour l'envoyer vers l'avant, en la dirigeant avec votre réticule. RÉACTIVEZ ou TIREZ à nouveau pour la faire exploser, ce qui fera léviter tous les joueurs.
- Nouvelles descriptions de bulles d'aide et de compétences
- Toutes les descriptions de compétences ont été mises à jour pour plus de clarté et de cohérence.
- Des descriptions de compétences passives ont été ajoutées dans les zones appropriées, comme la sélection d'agent, la page de l'agent et dans les bulles d'aide des compétences. Cela inclut les compétences passives qui n'étaient pas auparavant décrites en jeu ou explicitement catégorisées, comme la Batterie de Neon.
- La description des compétences a été repensée pour améliorer la lisibilité en incluant des informations de base telles que l'agent, le rôle et les touches assignées. Les bulles d'aide apparaissent désormais aux moments pertinents, comme lors de l'essai d'un nouvel agent dans le terrain d'entraînement.
- Mise à jour des buffs
- Nous avons ajouté Accélération et Révélation en tant que termes officiels de buffs !
- Accélération désigne l'amélioration de la vitesse de déplacement que vous recevez, par opposition à un effet de stimulant de combat, qui augmente votre cadence de tir, votre vitesse d'équipement, votre vitesse de rechargement et votre vitesse de récupération.
- Cela devrait apporter plus de clarté lorsque vous recevez ou actualisez un effet de stimulant de combat, un effet d'accélération, ou les deux.
- Révélation fait référence au malus de révélation de silhouette sous forme d'image fixe (Vol neural/Caméra espionne de Cypher).
- Brimstone
- La Balise stimulante affichera un effet d'accélération appliqué aux joueurs affectés.
- Clove
- Coup de boost affichera un effet d'accélération appliqué.
- Avec l'ajout du nouveau buff d'accélération et de sa barre de temps dans l'interface, nous avons supprimé l'ancienne barre de temps afin de réduire l'encombrement inutile.
- Miks
- Harmonisation affichera un effet d'accélération appliqué aux joueurs affectés.
- Neon
- Notre agent le plus rapide bénéficiera d'un effet d'accélération appliqué lors de l'utilisation de Vitesse supérieure ou de Surrégime.
- Waylay
- Comme leurs effets sont identiques, le buff Croisée des chemins de Waylay a été renommé pour reprendre le nouveau terme Accélération.
- Clove
Lors de l'analyse de nos buffs, nous avons relevé quelques incohérences concernant Clove et nous les harmonisons avec certaines valeurs et règles conformes au reste de l'effectif. Clove bénéficiait d'un bonus de vitesse de déplacement supérieur par rapport à des compétences similaires offrant un bonus de vitesse de déplacement, ainsi que de récompenses différentes après avoir lancé Toujours debout.
- Coup de boost
- La vitesse de déplacement bonus a été réduite : 15% >>> 10%
- Toujours debout
- Tuer Clove après l'activation de Toujours debout accorde désormais un point d'ultime et un point de recharge de compétence signature au joueur qui l'a éliminé·e.
- Jett
- Suppression de la compétence passive de Jett dans le menu d'achat afin d'assurer la cohérence avec les autres passifs non achetables.
MISES À JOUR DU MODE COMPÉTITION
- Score de performance
- Hush est notre premier nouvel agent depuis le lancement du score de performance. Vos scores avec elle pourraient être quelque peu irréguliers durant les premiers jours, le temps que nous ajustions ce à quoi ressemble une bonne utilisation des utilitaires.
- Nous avons apporté quelques améliorations de confort sur les écrans de fin de partie afin de fournir plus d'informations sur le score de performance.
- PC uniquement : texte de survol pour les échanges sur le tableau des scores
- Un nouvel écran « En savoir plus » avec plus d'informations sur ce qu'est le score de performance
- Rang de carte
- Votre meilleure partie de l'acte a désormais un impact plus important sur votre rang de carte à chaque acte, afin de mieux mettre en valeur votre régularité et vos performances exceptionnelles.
- Prouesses
- La prouesse Premier sang apparaissait un peu trop souvent. Nous avons relevé le seuil afin de la rendre plus difficile à atteindre.
- Cela n'aura aucun impact sur votre nombre historique de prouesses obtenues.
MISES À JOUR DE LA BOUTIQUE
- Corée uniquement : les joueurs peuvent désormais acheter des Radianite Points en jeu.
MISES À JOUR DES ARMES
- Warden
Nous avons surveillé les retours des joueurs concernant la façon dont le Warden se comporte en jeu. Nous souhaitons améliorer la polyvalence et la maniabilité du Warden afin de mieux correspondre à son prix actuel de 2 900. Nous ajoutons ces buffs afin de rendre l'arme plus facile à contrôler et plus agréable à prendre en main.
- Le recul vertical a été adouci pour les premières balles.
- Dispersion réduite sur les tirs suivants
- Erreur de la deuxième balle réduite de 0,25 >>> 0,2
- Erreur de la 3e balle réduite de 0,6 >>> 0,5
CORRECTIONS DE BUGS
- Agent
- Clove
- Correction d'un problème à cause duquel la carte de la compétence Ruse de Clove pouvait être visible par les ennemis situés en dessous de Clove.
- Correction d'un problème à cause duquel le minuteur du Coup de boost de Clove pouvait rester visible sur l'ATH après l'utilisation de la compétence.
- Cypher
- Correction d'un problème à cause duquel la Cybercage de Cypher pouvait changer d'orientation lorsqu'elle était placée sur des surfaces inclinées.
- Deadlock
- Correction d'un problème à cause duquel certaines répliques de l'Annihilation de Deadlock ne se déclenchaient pas correctement pour l'ennemi capturé.
- Gekko
- Correction d'un problème à cause duquel le Pogo de Gekko pouvait infliger des dégâts à des objets destructibles en dehors de sa zone d'effet prévue.
- Omen
- Correction d'un problème à cause duquel les effets visuels d'arrivée de la Voie des ombres d'Omen pouvaient se terminer prématurément.
- Raze
- Correction d'un problème à cause duquel le Boum Bot de Raze pouvait continuer à suivre la position d'un ennemi après sa téléportation.
- Sova
- Correction d'un problème à cause duquel la Fureur du chasseur de Sova pouvait affecter les joueurs situés derrière lui.
- Tejo
- Correction d'un problème à cause duquel la Livraison spéciale de Tejo pouvait persister au début de la manche suivante, infligeant parfois des dégâts ou des effets de désorientation après la transition de manche.
- Correction d'un problème à cause duquel la Salve autoguidée de Tejo pouvait viser un emplacement non prévu ou ne pas se lancer si la cible sélectionnée sortait de portée.
- Yoru
- Correction d'un problème à cause duquel les effets sonores de la Visite surprise de Yoru pouvaient se déclencher de façon répétée lorsque vous tentiez d'utiliser la compétence alors que vous étiez neutralisé.
- Agents multiples
- Correction d'un problème à cause duquel les effets visuels de vulnérabilité étaient mal positionnés sur l'Altego de Gekko, la Tourelle de Killjoy et le Boum Bot de Raze.
- Correction d'un problème à cause duquel les indicateurs de placement de la Salve autoguidée de Tejo et du Rayon orbital de Brimstone pouvaient initialement apparaître décalés par rapport à la position du joueur.
- Correction d'un problème à cause duquel la position de Chamber et d'Omen pouvait brièvement être révélée aux ennemis sur la minicarte après une téléportation.
- Correction d'un problème à cause duquel certaines compétences de Cypher, Vyse, Viper et Killjoy pouvaient être visibles par les adversaires à travers les barrières pendant la phase d'achats.
- L'interface en jeu de Veto et Vyse a été mise à jour, passant de RAMASSER à RAPPELER, afin d'assurer la cohérence avec les autres méthodes de récupération similaires.
- Général
- Correction d'un problème à cause duquel le placement d'une compétence via la carte de compétence pouvait consommer plusieurs charges de manière involontaire ou placer des compétences à des emplacements non souhaités.
- Correction d'un problème à cause duquel les curseurs de carte de compétence et les indicateurs de placement pouvaient disparaître lors de l'équipement ou de l'utilisation de certaines compétences.
- Correction d'un problème à cause duquel des ennemis situés en dehors de la portée de vision affectée pouvaient apparaître sur la mini-carte lorsqu'un joueur était rendu myope.
- Correction d'un problème à cause duquel les cartes de compétence pouvaient rester visibles au lieu d'être masquées par des flashs consécutifs.
- Correction d'un problème à cause duquel les descriptions de compétences pouvaient être absentes ou afficher des informations incorrectes lors du contrôle de certaines compétences d'agent.
- Spectateur
- Correction d'un problème à cause duquel les effets visuels de la Voie rapide de Neon pouvaient être invisibles pour les spectateurs observant le spike.
- Personnalisation
- Correction de la position de l'icône de notification jaune sur les nouvelles cartes de joueur.
PC UNIQUEMENT
MISES À JOUR DES AGENTS
- Correction d'un problème à cause duquel le curseur de la souris pouvait brièvement disparaître lorsqu'il était déplacé en dehors des limites de certaines cartes de compétence.
CONSOLE UNIQUEMENT
MISES À JOUR DES AGENTS
- Miks
- Correction d'un problème à cause duquel les compétences M-pulsion et Basse sismique de Miks ne fournissaient pas de retour de vibration de la manette lorsqu'elles étaient équipées ou lancées.
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