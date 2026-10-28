VALORANT : MàJ 13.09, patch notes de la mise à jour du 28 octobre

Retrouvez le patch notes de la mise à jour 13.09 de VALORANT, publiée ce 28 octobre sur PC et consoles.

Pour cette nouvelle mise à jour, Riot propose aux joueurs un nouvel Agent, Hush, qui fait partie des duelliste. Elle rejoint le combat avec des compétences qui devraient la placer parmi les personnages les plus populaires. Pour le reste, de nombreuses corrections de bugs sont appliquées.

Mais pour en savoir plus sur ces changements, vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 13.09 de VALORANT ci-dessous. Rappelons qu'une tier list des meilleurs Agents est également disponible.