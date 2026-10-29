VALORANT : Miks, compétences et présentation de l'Agent

Qui est Miks ?
Tout droit venu de Croatie, Miks monte sur scène en canalisant une énergie sonore pure. Avec sa passion contagieuse et ses pouvoirs soniques, il rassemble son escouade pour avancer à l'unisson et donner le rythme sur le champ de bataille.
Compétences de Miks
Chaque Agent dans VALORANT est doté de quatre capacités uniques, permettant, en fonction du rôle prédéfini, de protéger et soigner ses coéquipiers ou bien d'infliger de lourds dégâts à ses adversaires. Les deux premières compétences peuvent être échangées contre des crédits, la troisième est gratuite une fois par round alors que la quatrième, l'ultime, sera chargée en fonction de vos performances durant les différents rounds composant une partie. Au vu de ses différentes compétences, Miks est un Contrôleur. Les Contrôleur sont des combattants indépendants, leur équipe attendant d'eux qu'ils mettent à profit leurs capacités pour entrer dans des zones contestées et à repousser les défenseurs.
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Harmonisation
Forme d'onde
M-pulsion
Basse sismique
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