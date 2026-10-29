VALORANT : Miks, compétences et présentation de l'Agent

Découvrez toutes les informations, compétences, conseils et astuces de Miks, l'Agent l'agent originaire de Croatie de VALORANT.

Qui est Miks ?

Tout droit venu de Croatie, Miks monte sur scène en canalisant une énergie sonore pure. Avec sa passion contagieuse et ses pouvoirs soniques, il rassemble son escouade pour avancer à l'unisson et donner le rythme sur le champ de bataille.

Compétences de Miks

Chaque Agent dans VALORANT est doté de quatre capacités uniques, permettant, en fonction du rôle prédéfini, de protéger et soigner ses coéquipiers ou bien d'infliger de lourds dégâts à ses adversaires. Les deux premières compétences peuvent être échangées contre des crédits, la troisième est gratuite une fois par round alors que la quatrième, l'ultime, sera chargée en fonction de vos performances durant les différents rounds composant une partie. Au vu de ses différentes compétences, Miks est un Contrôleur. Les Contrôleur sont des combattants indépendants, leur équipe attendant d'eux qu'ils mettent à profit leurs capacités pour entrer dans des zones contestées et à repousser les défenseurs.

Harmonisation 100 ¤ pour 1 utilisation ÉQUIPEZ Harmonisation. Visez un allié et TIREZ pour activer un Stimulant de combat sur vous-même et l'allié, qui se réinitialise à chaque élimination. Utilisez le TIR SECONDAIRE pour accorder le Stimulant de combat uniquement à vous-même.

Forme d'onde 200 ¤ pour 2 utilisations ÉQUIPEZ un viseur de carte. TIREZ pour définir les emplacements. Utilisez le TIR SECONDAIRE pour déployer des fumigènes aux emplacements sélectionnés.

M-pulsion Gratuit pour 1 utilisation ÉQUIPEZ M-pulsion. Utilisez le TIR SECONDAIRE pour basculer entre les modes Désorientation et Soin. TIREZ pour lancer l'objet. À l'atterrissage, M-pulsion émet des ondes sonores, qui Désorientent ou Soignent les joueurs.