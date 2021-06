Télécharger et jouer à VALORANT sur PC

Rendez-vous sur le site officiel pour le télécharger, en cliquant sur la bannière « Télécharger ».

Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir, acceptez pour télécharger le launcher.

Une fois le launcher téléchargé, vous allez pouvoir passer au téléchargement du jeu (environ 7 Go) et choisir le chemin d'accès.

Véritable succès depuis son lancement en juin 2020 sur PC,est un FPS compétitif, opposant deux équipes de cinq joueurs, lesquelles sont composées d'Agent, choisis avant le début de la partie, tous dotés de compétences uniques. Le but est donc de créer une équipe complémentaire, afin de venir à bout de son adversaire, en étant la première à remporter 13 manches.Très vite, il a su se faire une place parmi les cadors du genre, mêlant les mécaniques qui ont fait le charme de CSGO ou Overwatch, dans un univers atypique, créé par Riot Games, à la base du célébrissime MOBA League of Legends. Cependant,n'est pas disponible sur Steam ou l'Epic Games Store, les deux plateformes où la plupart des joueurs trouvent leur bonheur, ce qui pose problème à celles et ceux ayant l'envie de le découvrir.Comme nous vous l'expliquions,, et n'est pas disponible autre part. Mais, fort heureusement, il est très facile de le télécharger et y jouer, en suivant quelques étapes, dont voici un résumé :Si ce n'est pas déjà fait, il faudra ensuite vous connecter avec votre compte Riot, ou en créer un si vous n'en possédez pas encore. Une fois l'installation terminée, vous serez probablement obligée de redémarrer votre ordinateur, afin que l'anti-triche Vanguard s'installe ou se mette à jour.Pour ce qui est de VALORANT sur PS4/PS5 et Xbox One/Series , le titre n'est pas encore disponible sur ces plateformes, mais pourrait l'être dans les mois à venir, d'autant plus que Riot Games a annoncé l'arrivée du FPS sur mobiles