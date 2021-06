VALORANT : Une version mobile annoncée

Valorant débarque sur mobile

Ce 2 juin 2021, un an après la sortie desur PC, Riot Games a fait le point, expliquant que son FPS avait été un franc succès. Le titre peut notamment se targuer d'attirer 14 millions de joueurs uniques chaque mois, bien que la hype soit redescendue depuis l'été 2020. Cependant,a réussi à trouver sans place dans le genre FPS compétitif et continue d'accueillir des mises à jour de contenu, ajoutant notamment des cartes et des Agents.Alors que de nombreux joueurs attendent une version console , qui n'a toujours pas été officialisée, Riot Games a surpris son monde en annonçant. Les détails au sujet de cette nouvelle version sont pour le moment inexistants, mais nous savons qu'une équipe de Riot travaille sur ce portage, qui s'annonce tout de même difficile étant donné que le gameplay n'est pas vraiment destiné aux mobiles, contrairement à d'autres FPS, plus simplistes, tels que Call of Duty ou Battlefield, qui arrivera en 2022 Quoi qu'il en soit, nous pourrons jouer àsur téléphones et tablettes d'ici quelques mois. L'objectif du studio est de rendre accessible son jeu à toujours plus de joueurs à travers le monde.Lorsque nous voyons que la plateforme est très lucrative pour certains jeux, notamment PUBG ou encore Call of Duty, et que nous savons que d'autres studios vont porter leurs productions sur mobiles (Apex Legends, Battlefield) il n'est pas étonnant de voir Riot faire la même chose. D'autant plus que la société a récemment lancé une version de League of Legends mobile, qui semble avoir trouvé son public.Nous en saurons un peu plus à propos dedans les mois à venir.