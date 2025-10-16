Riot Games préparerait un nouveau FPS dans l'univers de VALORANT

Une offre d'emploi publiée, puis rapidement modifiée, laisse penser que Riot Games travaille sur un nouveau jeu de tir inédit situé dans l'univers de VALORANT.
Riot Games semble une fois de plus décidé à étendre ses horizons. Après 2XKO
, son jeu de combat inspiré de League of Legends, et le très attendu MMO League of Legends toujours en développement
, le studio californien travaillerait désormais sur un projet encore plus mystérieux, un nouveau FPS situé dans l'univers de VALORANT
.
Une offre d'emploi intrigante publiée par Riot Games
C'est le site The Game Post
qui a repéré une offre d'emploi
sur le portail officiel de Riot. Le poste concernait un Associate Art Director, 3D Character Art
pour un « produit R&D non publié », basé à Los Angeles.
Ce qui a immédiatement attiré l'attention, c'est la description du poste, elle mentionnait explicitement une expérience dans le genre FPS et une familiarité avec l'univers de VALORANT
. Autrement dit, tout indiquait que le studio prépare un nouveau jeu de tir dans son univers phare.
Des indices sur un projet plus ambitieux qu'il n'y paraît
Le descriptif précisait que le candidat serait chargé de « développer le style artistique et l'esthétique des personnages
», tout en créant des « actifs stylisés exemplaires : humains, créatures, accessoires et vêtements
».
Ces éléments laissent penser que le jeu pourrait explorer de nouveaux designs de personnages ou même des genres encore inédits pour la franchise VALORANT
.
Riot modifie discrètement son offre
Peu après la publication de l'annonce, Riot Games a mis à jour la fiche du poste, retirant toute mention du genre FPS et de VALORANT
. Une décision qui renforce paradoxalement la crédibilité de la rumeur. Le texte conserve néanmoins une ligne révélatrice :
À mesure que le projet passera de la phase de prototype à la préproduction puis à la production complète, vous guiderez la discipline de l'art des personnages pour garantir l'excellence à chaque étape.
Autrement dit, le jeu serait déjà en transition vers la préproduction
, ce qui indique un projet bien avancé dans sa phase de conception.
Un nouveau projet distinct de VALORANT Mobile
Riot a déjà confirmé que VALORANT Mobile est en développement depuis plusieurs années
, en partenariat avec Lightspeed Studios
(PUBG Mobile). Ce titre est d'ailleurs sorti officiellement en Chine le 19 août 2025, après plus de 60 millions de préinscriptions. Mais nous n'avons pas plus d'informations concernant la version occidentale, qui pourrait arriver d'ici peu de temps.
Ce nouveau jeu ne saurait donc être une simple adaptation mobile. Tout porte à croire qu'il s'agit d'un tout nouveau projet situé dans l'univers de VALORANT,
potentiellement un spin-off narratif, un jeu coopératif, ou une autre déclinaison compétitive.
Riot Games n'a jamais caché son ambition d'étendre ses licences au-delà de leur format d'origine. League of Legends a donné naissance à Arcane
, et plusieurs spin-offs narratifs, sans oublier le très populaire mode de jeu TFT
. VALORANT pourrait suivre la même voie, en explorant de nouvelles expériences centrées sur son univers et ses Agents emblématiques.
Même si l'annonce a été rapidement modifiée, elle témoigne clairement d'une volonté, faire de VALORANT un véritable univers transmédia
, au-delà de l'arène compétitive qui a fait son succès.
commentaire (1)
Mouais bizarre, il n'y a eu aucun fps d'un nouveau genre de sorti alors a moins d'un extract shooter je ne vois pas ce que pourrait plagier riot