LoL : Le MMO devrait sortir « avant que l'on aille sur Mars »

Si vous attendez le MMO de LoL, votre patience risque d'être mise à l'épreuve.
Les dernières nouvelles
que nous avions eu à propos du MMO de LoL
datent de novembre 2024, lorsque Marc Merrill, le co-fondateur de Riot Games, rassurait la communauté en disant que toute l'équipe travaillait dur sur ce projet et qu'elle disposait d'une « super direction
». Quelques mois plus tard, Marc Merrill a de nouveau évoqué le sujet au cours d'une interview
avec avec Game File.
Le MMO n'arrivera pas avant longtemps
En 2020, une vaste vague d'enthousiasme s'était emparée des joueurs de LoL
ou des amateurs de MMO en général lorsque Riot Games annonçait œuvrer sur un mystérieux jeu de ce type. Pourtant, l'engouement a vite laissé place à l'impatience, et les années se sont écoulées sans que des informations concrètes ne filtrent. Une réinitialisation du projet avait même eu lieu en mars 2024, mettant un coup aux espoirs de ceux qui pensaient malgré tout que le MMO serait bientôt là.
Il se pourrait malheureusement que vous ayez encore à patienter longtemps, puisque Marc Merrill a confié au journaliste Stephen Totilo de Game File qu'il espérait une sortie du MMO « avant que l'on aille sur Mars ».
En effet, même si le co-fondateur de Riot Games a indiqué qu'il s'agissait du projet sur lequel il « passait personnellement le plus de temps
», le travail à accomplir est gargantuesque, et ce n'est pas par hasard. Le MMORPG n'est pas un genre aussi populaire qu'il y a quelques années, et il est délicat d'en créer un qui sache vraiment captiver les joueurs.
Je pense que beaucoup de gens qui ont aimé les MMOs par le passé regardent en arrière avec nostalgie et aimeraient pouvoir les redécouvrir. Je pense que c'est une expérience qui mérite d'être poursuivie. Et c'est vraiment difficile à faire… Il faut avoir une excellente propriété intellectuelle, une équipe incroyable, et être capable de créer un monde captivant dans lequel les gens veulent vivre.
Même si il paraît difficile de produire un MMO qui connaisse le succès à notre époque, Riot Games part avec un net avantage en raison de la richesse du Lore de Runeterra. Reste à savoir comment le développeur parviendra à lui accorder un caractère unique qui nous donnera envie d'y s'évader pendant des heures, mais pour le découvrir, il faudra peut-être encore attendre très longtemps...
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