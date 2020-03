VALORANT : Date de sortie, trailer et informations, tout savoir sur le FPS de Riot

Date de sortie, trailer, gameplay : retrouvez dans notre article toutes les informations et les détails à savoir concernant VALORANT, le FPS de Riot Games.

VALORANT ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire VALORANT France

Lors de l'anniversaire des dix ans de League of Legends, Riot Games a levé le voile sur de nombreux projets, dont. Même si peu d'informations ont été révélées, nous bénéficions tout de même de certains détails.est principalement un FPS, qui mêlera plusieurs fonctionnalités issues de différents titres populaires, pour en faire quelque chose d'original. Lors de son annonce , Riot a précisé qu'il s'agissait d'un jeu de tir tactique, possédant des personnages avec des caractéristiques diverses et variées. Nous avons également appris qu'une équipe d'experts en la matière travaille sur son élaboration, certains ayant œuvré sur des titres tels que CS:GO, Call of Duty, Halo ou encore Destiny.Plus récemment, des créateurs de contenu ou d'anciens joueurs professionnels ont eu la chance de pouvoir s'y essayer le temps de quelques heures, et ont ensuite livré leur ressenti , permettant à celles et ceux qui attendent de plus amples détails d'en savoir plus.Ainsi, à l'instar de ce que propose CSGO dans son mode compétitif,aura un mode « attaque/défense » dans lequel il faudra poser une bombe, ou défendre une zone durant la partie. Deux sites par carte seraient disponibles. Cependant, a contrario du FPS de Valve,bénéficie de personnages uniques. Ces derniers ont des capacités spéciales permettant de donner certains avantages à un moment de la partie, mais ne devraient pas être un élément essentiel du jeu, selon les premiers retours. Huit personnages ont d'ores et déjà été révélés, mais d'autres devraient l'être au fur et à mesure que nous nous rapprochons du lancement deMalheureusement, nous ne savons pas encore quand sortira. Cependant, une fenêtre de sortie a été partagée, indiquant que nous pourrions toutes et tous jouer àau cours de l'été 2020. certaines rumeurs suggèrent même une bêta courant le mois de mars. Nous aurons dans tous les cas des informations supplémentaires prochainement.Début mars, Riot a partagé la première bande-annonce, laquelle ne nous donne pas beaucoup d'informations sur ledit titre, si ce n'est la confirmation du nom du FPS :, nous donnant rendez-vous pour cette été. Qui plus est, du gameplay a également été mis en ligne, pour que les joueurs puissent avoir un premier aperçu de ce qui les attend dans, à retrouver à cette adresse Cet article sera bien évidemment mis à jour au fur et à mesure que les informations seront révélées.