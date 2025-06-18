Valheim vous permettra bientôt de vous entraîner à l'arc

En constante évolution depuis sa sortie, Valheim a deux mises à jour dans les tuyaux. L'une pour améliorer le combat, l'autre pour ajouter un biome. De nouvelles informations viennent d'être révélées.

Entraînez-vous à l'arc

Nouveaux indices pour le Deep North

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Depuis de longs mois, et la dernière mise à jour majeure deintroduisant le biome des Ashlands, les développeurs œuvrent sur la dernière pièce manquante du puzzle,. Mais en parallèle, le studio a aussi d'autres projets, notammentparfois compliqué. Ces deux points ont été abordés dans le dernier billet de blog mensuel.Dans le but d'améliorer le système de combat, notamment lors des situations où les combattants ne sont pas au même niveau de terrain, plusieurs changements seront intégrés. Mais ce n'est pas tout,Nous pouvons notamment lire que celle-ci permettra de s'entraîner, pour être meilleur contre des ennemis. « La cible vous indiquera également à quelle distance du centre vous avez réussi à tirer, et vous pourrez récupérer vos flèches ou vos carreaux une fois que vous aurez fini de vous entraîner ». De quoi devenir le Robin des bois Viking.D'autres détails sur l'amélioration des mécaniques de combat seront partagés prochainement. Nous ne savons toujours pas quand cette mise à jour sera déployée.Pour ce qui est du nouveau biome, le teasing continue doucement. Une nouvelle vidéo permet de présenter un nouvel élément de cet environnement :Dans la même idée que la montagne,(Tunnels sinueux). Nous devrions y trouver des ressources rares et nécessaires à la progression, mais nous n'en saurons pas plus pour le moment. En plus de la vidéo, une image a été publiée.Rendez-vous le mois prochain pour avoir, qui a encore beaucoup de choses à raconter aux joueurs.Si vous ne le possédez pas encore et que vous souhaitez le découvrir à moindre coût, notre partenaire