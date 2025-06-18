Valheim vous permettra bientôt de vous entraîner à l'arc

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 18 juin 2025 à 15h43
En constante évolution depuis sa sortie, Valheim a deux mises à jour dans les tuyaux. L'une pour améliorer le combat, l'autre pour ajouter un biome. De nouvelles informations viennent d'être révélées.
Valheim vous permettra bientôt de vous entraîner à l'arc
Depuis de longs mois, et la dernière mise à jour majeure de Valheim, introduisant le biome des Ashlands, les développeurs œuvrent sur la dernière pièce manquante du puzzle, le biome au nord. Mais en parallèle, le studio a aussi d'autres projets, notamment une amélioration du système de combat, parfois compliqué. Ces deux points ont été abordés dans le dernier billet de blog mensuel.

Entraînez-vous à l'arc

Dans le but d'améliorer le système de combat, notamment lors des situations où les combattants ne sont pas au même niveau de terrain, plusieurs changements seront intégrés. Mais ce n'est pas tout, puisque les joueurs seront en mesure de crafter une cible, laquelle servira à s'entraîner à l'arc.

cible-valheim
Nous pouvons notamment lire que celle-ci permettra de s'entraîner, pour être meilleur contre des ennemis. « La cible vous indiquera également à quelle distance du centre vous avez réussi à tirer, et vous pourrez récupérer vos flèches ou vos carreaux une fois que vous aurez fini de vous entraîner ». De quoi devenir le Robin des bois Viking.

D'autres détails sur l'amélioration des mécaniques de combat seront partagés prochainement. Nous ne savons toujours pas quand cette mise à jour sera déployée.

Nouveaux indices pour le Deep North

Pour ce qui est du nouveau biome, le teasing continue doucement. Une nouvelle vidéo permet de présenter un nouvel élément de cet environnement : une immense grotte souterraine

Miniature vidéo

Dans la même idée que la montagne, d'immenses donjons souterrains seront de la partie, appelés les « Winding Tunnels » (Tunnels sinueux). Nous devrions y trouver des ressources rares et nécessaires à la progression, mais nous n'en saurons pas plus pour le moment. En plus de la vidéo, une image a été publiée.

tunnel-valheim
Rendez-vous le mois prochain pour avoir de nouveaux indices sur le futur de Valheim, qui a encore beaucoup de choses à raconter aux joueurs.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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